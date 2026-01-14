Цены на нефть подскочили из-за усиления протестов в Иране

Мировые цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне обострения ситуации в Иране и опасений относительно возможных перебоев с экспортом, перевесивших ожидания увеличения поставок из Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на Brent во вторник подорожали на 1,60 доллара, или 2,5%, до 65,47 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 1,65 доллара, или около 2,8%, - до 61,15 доллара за баррель.

Аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс отметил, что рынок закладывает в цены "геополитическую премию", учитывая возможное исключение иранской нефти с рынка, проблемы в Венесуэле, переговоры по войне России против Украины и геополитические сигналы со стороны США.

Иран, один из ключевых производителей ОПЕК, столкнулся с крупнейшими за последние годы антиправительственными протестами. По словам иранского чиновника, задержаны около 2000 человек, еще тысячи арестованы. Это вызвало жесткую реакцию президента США Дональда Трампа, который предупредил о возможных военных действиях.

Трамп также заявил, что страны, которые ведут бизнес с Ираном, могут столкнуться с тарифом в 25% на торговлю с США. Крупнейшим покупателем иранской сырой нефти остается Китай. По оценкам Mizuho Securities, полный отказ от иранских баррелей мог бы сократить мировые поставки на 3,3 млн баррелей в сутки.

Дополнительно на рынок повлияли сообщения об атаке беспилотников на четыре греческих нефтяных танкера в Черном море, которые направлялись к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума у побережья России.

В то же время аналитики отмечают, что опасения избытка предложения временно отошли на второй план. В Barclays оценили, что беспорядки в Иране добавили 3-4 доллара за баррель к геополитической премии в ценах на нефть.

Рынок также следит за ситуацией в Венесуэле после свержения президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что Каракас готов передать США до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями Запада, хотя дополнительные поставки могут частично сдержать дальнейший рост цен.