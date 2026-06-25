Ціни на нафту обвалилися до довоєнних рівнів

Як змінилися ціни

Станом на ранок:

Нафта марки Brent подешевшала на 1,22 долара (-1,65%) - до 72,52 долара за барель;

WTI знизилася на 1,02 долара (-1,45%) - до 69,32 долара за барель.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 27 лютого.

У середу Brent втратила понад 3 долари за день, WTI - майже стільки ж.

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Чому нафта дешевшає

Головна причина - відновлення руху через Ормузьку протоку після угоди між США та Іраном. Ринок закладає в ціни повернення близькосхідної нафти швидше, ніж очікувалося.

"Швидкість цього падіння заскочила багатьох зненацька, оскільки ринки значно швидше, ніж очікувалося два тижні тому, закладають у ціни повернення близькосхідної нафти", - зазначив аналітик IG Тоні Сайкамор.

Додатковий тиск на ціни - наміри Ірану наростити експорт після тимчасового послаблення американських санкцій.

Що каже міністр енергетики США

Міністр енергетики США Кріс Райт повідомив, що обсяги поставок через Ормузьку протоку вже наблизилися до довоєнних рівнів.

За останні 24 години через протоку пройшло щонайменше 20 мільйонів барелів.

Повне відновлення руху займе кілька тижнів - протоку ще потрібно розмінувати. Райт також заявив, що нафта надходитиме через Ормуз навіть якщо угода з Іраном не буде дотримана - і Тегеран вже не зможе знову заблокувати цей маршрут.

Прогнози аналітиків

Аналітики Macquarie очікують швидкої нормалізації ринку. Їхній прогноз середніх цін на третій квартал:

Brent - 67 доларів за барель;

WTI - 62 долари за барель.

Для порівняння - у другому кварталі середні ціни становили 94 і 87 доларів відповідно.