Цены на нефть обвалились до довоенных уровней

Мировые цены на нефть продолжают снижаться и почти вернулись к уровню, который был до начала войны с Ираном - рынок реагирует на возобновление поставок через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
По состоянию на утро:
Оба контракта достигли самого низкого уровня с 27 февраля.
В среду Brent потеряла более 3 долларов в день, WTI - почти столько же.
Главная причина – возобновление движения через Ормузский пролив после соглашения между США и Ираном. Рынок закладывает в цены возврат ближневосточной нефти быстрее, чем ожидалось.
"Скорость этого падения заскочила многих врасплох, поскольку рынки значительно быстрее, чем ожидалось две недели назад, закладывают в цены возврат ближневосточной нефти", - отметил аналитик IG Тони Сайкамор.
Дополнительное давление на цены - намерения Ирана нарастить экспорт после временного ослабления американских санкций.
Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что объемы поставок через Ормузский пролив уже приблизились к довоенным уровням.
За последние 24 часа через пролив прошло не менее 20 миллионов баррелей.
Полное возобновление движения займет несколько недель – пролив еще нужно разминировать. Райт также заявил, что нефть будет поступать через Ормуз даже если соглашение с Ираном не будет соблюдено – и Тегеран уже не сможет снова заблокировать этот маршрут.
Аналитики Macquarie ожидают скорой нормализации рынка. Их прогноз средних цен на третий квартал:
Для сравнения – во втором квартале средние цены составляли 94 и 87 долларов соответственно.
Мировые цены на нефть начали стремительно падать еще в середине июня 2026 года - после того, как Ормузский пролив постепенно возобновил работу. Танкеры вновь открыто проходят по главному нефтяному коридору планеты.
Еще несколько недель назад движение через пролив было парализовано из-за угрозы иранских ракет, дронов и мин . Международная морская организация заявила, что получила гарантии безопасности, которые позволят сотням судов выйти из Персидского залива.
Перелом произошел после того, как Вашингтон и Тегеран сообщили о прогрессе на переговорах по завершению войны . США выдали Ирану 60-дневную лицензию на продажу нефти на мировом рынке.
Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проход по Ормузскому проливу будет бесплатным . Ни одна страна в мире не поддержит введение платы за него.