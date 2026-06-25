Цены на нефть обвалились до довоенных уровней

Как изменились цены

По состоянию на утро:

Нефть марки Brent подешевела на 1,22 доллара (-1,65%) - до 72,52 доллара за баррель;

WTI снизилась на 1,02 доллара (-1,45%) - до 69,32 доллара за баррель.

Оба контракта достигли самого низкого уровня с 27 февраля.

В среду Brent потеряла более 3 долларов в день, WTI - почти столько же.

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Почему нефть дешевеет

Главная причина – возобновление движения через Ормузский пролив после соглашения между США и Ираном. Рынок закладывает в цены возврат ближневосточной нефти быстрее, чем ожидалось.

"Скорость этого падения заскочила многих врасплох, поскольку рынки значительно быстрее, чем ожидалось две недели назад, закладывают в цены возврат ближневосточной нефти", - отметил аналитик IG Тони Сайкамор.

Дополнительное давление на цены - намерения Ирана нарастить экспорт после временного ослабления американских санкций.

Что говорит министр энергетики США

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что объемы поставок через Ормузский пролив уже приблизились к довоенным уровням.

За последние 24 часа через пролив прошло не менее 20 миллионов баррелей.

Полное возобновление движения займет несколько недель – пролив еще нужно разминировать. Райт также заявил, что нефть будет поступать через Ормуз даже если соглашение с Ираном не будет соблюдено – и Тегеран уже не сможет снова заблокировать этот маршрут.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Macquarie ожидают скорой нормализации рынка. Их прогноз средних цен на третий квартал:

Brent – 67 долларов за баррель;

WTI – 62 доллара за баррель.

Для сравнения – во втором квартале средние цены составляли 94 и 87 долларов соответственно.