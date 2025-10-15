Ціни на нафту і газ продовжать падати: МВФ пояснив причини і дав прогноз

За даними МВФ, світова енергетика переживає період зниження цін. Основна причина - надлишкова пропозиція і невизначеність у торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз World Economic Outlook (WEO) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.
Між березнем і серпнем 2025 року світові ціни на нафту знизилися на 5,4%. Це сталося через слабке зростання глобального попиту і збільшення видобутку як країнами ОПЕК+, так і виробниками поза картелем.
Після короткочасного стрибка в червні через війну між Ізраїлем та Іраном ціни на нафту стабілізувалися в діапазоні 60-70 доларів за барель. Згідно з даними МВФ, запровадження американських тарифів у квітні знизило очікування щодо світового попиту і збіглося з прискоренням графіка видобутку в країнах ОПЕК+.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання світового попиту на 0,7 млн барелів на день 2025 року і збільшення пропозиції поза ОПЕК+ на 1,4 млн барелів. При цьому країни ОПЕК+ до вересня вже відновили видобуток на 2,5 млн барелів на день - на рік раніше запланованого терміну.
Ф'ючерсні ринки США вказують на середню ціну нафти в 68,9 долара за барель у 2025 році - це на 12,9% менше, ніж роком раніше. У 2026 році очікується зниження до 65,8 долара, а потім поступове підвищення до 67,3 долара до 2030 року.
За оцінкою МВФ, ризики для цін на нафту збалансовані. Можливі перебої в постачанні з Росії можуть підвищити вартість, але прискорення зростання видобутку ОПЕК+ і ослаблення світової економіки через тарифи продовжують чинити тиск вниз. При цьому американські виробники із собівартістю в районі 60 доларів за барель фактично задають нижню межу цін.
Ціни на природний газ також знизилися на тлі високих запасів і торгових обмежень. На європейському хабі TTF вартість газу впала на 16,6% - до 11 доларів за мільйон британських теплових одиниць.
Падіння цін пояснюється зниженням попиту, невизначеністю через тарифи, слабкою конкуренцією з боку Азії та новими гнучкими правилами ЄС щодо зберігання газу. В Азії ціни на СПГ знизилися на 12,2%, а в США (Henry Hub) - на 30%, до 2,9 долара за одиницю.
Ф'ючерси вказують на середню ціну TTF на рівні 12,1 долара 2025 року і 8,4 долара 2030 року, що відображає зростання глобальних потужностей з виробництва та експорту СПГ.
Україна з початку війни імпортує весь обсяг бензину і дизельного палива. Тому ціни на АЗС безпосередньо залежать від світових цін на нафту. НБУ не очікує істотних змін ціни палива до кінця року. За підсумком воно зросте менш ніж на 10%. У середньострокові прогнози НБУ закладено бічний тренд цін на нафту, у зв'язку з чим ціни також будуть стабільними.
Україна 2025 року відновила імпорт газу через падіння видобутку після російських ударів. Україна має накопичити 13,2 млрд кубометрів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025-2026 років. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планують імпортувати.