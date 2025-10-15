Ціни на нафту і газ продовжать падати: МВФ пояснив причини і дав прогноз

Зниження цін на нафту

Між березнем і серпнем 2025 року світові ціни на нафту знизилися на 5,4%. Це сталося через слабке зростання глобального попиту і збільшення видобутку як країнами ОПЕК+, так і виробниками поза картелем.

Після короткочасного стрибка в червні через війну між Ізраїлем та Іраном ціни на нафту стабілізувалися в діапазоні 60-70 доларів за барель. Згідно з даними МВФ, запровадження американських тарифів у квітні знизило очікування щодо світового попиту і збіглося з прискоренням графіка видобутку в країнах ОПЕК+.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання світового попиту на 0,7 млн барелів на день 2025 року і збільшення пропозиції поза ОПЕК+ на 1,4 млн барелів. При цьому країни ОПЕК+ до вересня вже відновили видобуток на 2,5 млн барелів на день - на рік раніше запланованого терміну.

Прогноз щодо нафти до 2030 року

Ф'ючерсні ринки США вказують на середню ціну нафти в 68,9 долара за барель у 2025 році - це на 12,9% менше, ніж роком раніше. У 2026 році очікується зниження до 65,8 долара, а потім поступове підвищення до 67,3 долара до 2030 року.

За оцінкою МВФ, ризики для цін на нафту збалансовані. Можливі перебої в постачанні з Росії можуть підвищити вартість, але прискорення зростання видобутку ОПЕК+ і ослаблення світової економіки через тарифи продовжують чинити тиск вниз. При цьому американські виробники із собівартістю в районі 60 доларів за барель фактично задають нижню межу цін.

Ринок газу: надлишок пропозиції і падіння цін

Ціни на природний газ також знизилися на тлі високих запасів і торгових обмежень. На європейському хабі TTF вартість газу впала на 16,6% - до 11 доларів за мільйон британських теплових одиниць.

Падіння цін пояснюється зниженням попиту, невизначеністю через тарифи, слабкою конкуренцією з боку Азії та новими гнучкими правилами ЄС щодо зберігання газу. В Азії ціни на СПГ знизилися на 12,2%, а в США (Henry Hub) - на 30%, до 2,9 долара за одиницю.

Ф'ючерси вказують на середню ціну TTF на рівні 12,1 долара 2025 року і 8,4 долара 2030 року, що відображає зростання глобальних потужностей з виробництва та експорту СПГ.