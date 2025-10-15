Цены на нефть и газ продолжат снижаться: МВФ пояснил причины и дал прогноз

По данным МВФ, мировая энергетика переживает период снижения цен. Основная причина - избыточное предложение и неопределенность в торговле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года.
Между мартом и августом 2025 года мировые цены на нефть снизились на 5,4%. Это произошло из-за слабого роста глобального спроса и увеличения добычи как странами ОПЕК+, так и производителями вне картеля.
После кратковременного скачка в июне из-за войны между Израилем и Ираном цены на нефть стабилизировались в диапазоне 60-70 долларов за баррель. Согласно данным МВФ, введение американских тарифов в апреле снизило ожидания по мировому спросу и совпало с ускорением графика добычи в странах ОПЕК+.
Международное энергетическое агентство прогнозирует рост мирового спроса на 0,7 млн баррелей в день в 2025 году и увеличение предложения вне ОПЕК+ на 1,4 млн баррелей. При этом страны ОПЕК+ к сентябрю уже восстановили добычу на 2,5 млн баррелей в день - на год раньше запланированного срока.
Фьючерсные рынки США указывают на среднюю цену нефти в 68,9 доллара за баррель в 2025 году - это на 12,9% меньше, чем годом ранее. В 2026 году ожидается снижение до 65,8 доллара, а затем постепенное повышение до 67,3 доллара к 2030 году.
По оценке МВФ, риски для цен на нефть сбалансированы. Возможные перебои в поставках из России могут повысить стоимость, но ускорение роста добычи ОПЕК+ и ослабление мировой экономики из-за тарифов продолжают оказывать давление вниз. При этом американские производители с себестоимостью в районе 60 долларов за баррель фактически задают нижний предел цен.
Цены на природный газ также снизились на фоне высоких запасов и торговых ограничений. На европейском хабе TTF стоимость газа упала на 16,6% - до 11 долларов за миллион британских тепловых единиц.
Падение цен объясняется снижением спроса, неопределенностью из-за тарифов, слабой конкуренцией со стороны Азии и новыми гибкими правилами ЕС по хранению газа. В Азии цены на СПГ снизились на 12,2%, а в США (Henry Hub) - на 30%, до 2,9 доллара за единицу.
Фьючерсы указывают на среднюю цену TTF на уровне 12,1 доллара в 2025 году и 8,4 доллара к 2030 году, что отражает рост глобальных мощностей по производству и экспорту СПГ.
Украина с начала войны импортирует весь объем бензина и дизельного топлива. Поэтому цены на АЗС напрямую зависят от мировых цен на нефть. НБУ не ожидает существенных изменений цены топлива до конца года. По итогу оно вырастет менее чем на 10%. В среднесрочные прогнозы НБУ заложен боковой тренд цен на нефть, в связи с чем цены также будут стабильными.
Украина в 2025 году возобновил импорт газа из-за падения добычи после российских ударов. Украина должна накопить 13,2 млрд кубометров газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2025-2026 годов. Из этого объема 4,6 млрд кубометров планируется импортировать.