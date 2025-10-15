Цены на нефть и газ продолжат снижаться: МВФ пояснил причины и дал прогноз

Снижение цен на нефть

Между мартом и августом 2025 года мировые цены на нефть снизились на 5,4%. Это произошло из-за слабого роста глобального спроса и увеличения добычи как странами ОПЕК+, так и производителями вне картеля.

После кратковременного скачка в июне из-за войны между Израилем и Ираном цены на нефть стабилизировались в диапазоне 60-70 долларов за баррель. Согласно данным МВФ, введение американских тарифов в апреле снизило ожидания по мировому спросу и совпало с ускорением графика добычи в странах ОПЕК+.

Международное энергетическое агентство прогнозирует рост мирового спроса на 0,7 млн баррелей в день в 2025 году и увеличение предложения вне ОПЕК+ на 1,4 млн баррелей. При этом страны ОПЕК+ к сентябрю уже восстановили добычу на 2,5 млн баррелей в день - на год раньше запланированного срока.

Прогноз по нефти до 2030 года

Фьючерсные рынки США указывают на среднюю цену нефти в 68,9 доллара за баррель в 2025 году - это на 12,9% меньше, чем годом ранее. В 2026 году ожидается снижение до 65,8 доллара, а затем постепенное повышение до 67,3 доллара к 2030 году.

По оценке МВФ, риски для цен на нефть сбалансированы. Возможные перебои в поставках из России могут повысить стоимость, но ускорение роста добычи ОПЕК+ и ослабление мировой экономики из-за тарифов продолжают оказывать давление вниз. При этом американские производители с себестоимостью в районе 60 долларов за баррель фактически задают нижний предел цен.

Рынок газа: избыток предложения и падение цен

Цены на природный газ также снизились на фоне высоких запасов и торговых ограничений. На европейском хабе TTF стоимость газа упала на 16,6% - до 11 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Падение цен объясняется снижением спроса, неопределенностью из-за тарифов, слабой конкуренцией со стороны Азии и новыми гибкими правилами ЕС по хранению газа. В Азии цены на СПГ снизились на 12,2%, а в США (Henry Hub) - на 30%, до 2,9 доллара за единицу.

Фьючерсы указывают на среднюю цену TTF на уровне 12,1 доллара в 2025 году и 8,4 доллара к 2030 году, что отражает рост глобальных мощностей по производству и экспорту СПГ.