Ціни на нафту досягли місячного піку на тлі нових ударів США по Ірану

Світові ціни на нафту піднялися до найвищого рівня майже за місяць після нових ударів США по Ірану та загострення ситуації навколо Ормузької протоки.

Станом на 14 липня ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,5% - до 84,54 долара за барель, а американська WTI подорожчала на 1,1% - до 79,02 долара. Для обох еталонних сортів це стало найвищим рівнем майже за місяць.

Аналітики Ritterbusch and Associates вважають, що нові атаки між США та Іраном можуть тривати, а це й надалі підтримуватиме високі ціни на нафту.

"Поновлення атак між США та Іраном набирає обертів цього тижня і, ймовірно, триватиме, зважаючи на додаткові бомбардування з боку США, що відбулися вночі після відновлення американської блокади Ормузької протоки", - йдеться у звіті енергетичної консалтингової компанії.

Додатковий вплив на котирування мали повідомлення про атаку на два нафтові танкери з ОАЕ.

Водночас стримувальним чинником для подальшого зростання залишаються побоювання щодо прискорення інфляції. Подорожчання енергоносіїв може змусити центральні банки довше утримувати високі процентні ставки, що здатне уповільнити економічне зростання та скоротити попит на нафту.

Що відомо про нову ескалацію на Близькому Сході

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки, звинувативши кілька суден у спробі пройти несанкціонованим маршрутом. Під час інциденту іранські сили атакували контейнеровоз, після чого США завдали серії ударів по іранських цілях.

Натомість у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) заявили, що Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства.