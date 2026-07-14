Цены на нефть достигли месячного пика на фоне новых ударов США по Ирану

Новая эскалация на Ближнем Востоке снова подтолкнула нефтяной рынок вверх. Инвесторы опасаются перебоев с поставками через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Мировые цены на нефть поднялись до самого высокого уровня почти через месяц после новых ударов США по Ирану и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива.
По состоянию на 14 июля фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,5% – до 84,54 доллара за баррель, а американская WTI подорожала на 1,1% – до 79,02 доллара. Для обоих эталонных сортов это стало самым высоким уровнем почти за месяц.
Аналитики Ritterbusch and Associates считают, что новые атаки между США и Ираном могут продолжаться, а это и дальше будет поддерживать высокие цены на нефть.
"Восстановление атак между США и Ираном набирает обороты на этой неделе и, вероятно, будет продолжаться, учитывая дополнительные бомбардировки со стороны США, которые произошли ночью после возобновления американской блокады Ормузского пролива", - говорится в отчете энергетической консалтинговой компании.
Дополнительное влияние на котировки оказали сообщения об атаке на два нефтяных танкера из ОАЭ.
В то же время, сдерживающим фактором для дальнейшего роста остаются опасения относительно ускорения инфляции. Удорожание энергоносителей может вынудить центральные банки дольше удерживать высокие процентные ставки, что способно замедлить экономический рост и сократить спрос на нефть.
Напомним, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива, обвинив несколько судов в попытке пройти по несанкционированному маршруту. Во время инцидента иранские силы атаковали контейнеровоз, после чего США нанесли серию ударов по иранским целям.
В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства.
После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен получать компенсацию за обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Однако после переговоров с лидерами стран Ближнего Востока он отказался от идеи ввести 20-процентную плату за проход судов. США решили сделать ставку на новые торговые и инвестиционные соглашения с государствами Персидского залива.