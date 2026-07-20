Ціни на нафту Brent вперше з червня знову побили рекорд

Станом на понеділок ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,09 долара (+2,37%), встановивши вартість на рівні 90,19 доларів за барель. Це найвищий рівень із 11 червня. Причому минулого тижня Brent подорожчала на 15,9%, що стало найбільшим приростом із квітня.

Тим часом ціна на американську нафту West Texas склала 84,20 доларів за барель, подорожчавши на 1,71 долара (+2,07%). Це найвищий показник із 12 червня. Минулого тижня ціни на нафту зросли на 15,5%, що стало найбільшим тижневим зростанням з початку березня.

Зазначимо, що на тлі відновлення бойових дій, останніми днями США та Іран знову націлилися на судноплавство в Ормузькій протоці, через яку зазвичай проходить п'ята частина світової торгівлі нафтою.

Зокрема, у США заявляють про блокаду іранських портів, а Іран говорить про переслідування тих суден, які порушують його права та судноплавства у протоці.

За даними LSEG, у неділю через протоку пройшли всього 4 судна, що менше, ніж 8 суден на день раніше.