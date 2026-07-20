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Цены на нефть Brent впервые с июня вновь побили рекорд

08:13 20.07.2026 Пн
2 мин
Что известно о новых рекордах по нефти?
aimg Эдуард Ткач
Фото: цены за неделю выросли быстрее, чем весной (Getty Images)

Цены на нефть вновь продолжают бить рекорды после того, как в начале месяца перемирие между США и Ираном было сорвано, что ограничило поставки нефти через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По состоянию на понедельник, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,09 доллара (+2,37%), установив стоимость на уровне 90,19 долларов за баррель. Это самый высокий уровень с 11 июня. Причем на прошлой неделе Brent подорожала на 15,9%, что стало самым большим приростом с апреля.

Тем временем цена на американскую нефть West Texas составила 84,20 долларов за баррель, подорожав на 1,71 доллара (+2,07%). Это самый высокий показатель с 12 июня. На прошлой неделе цены не нефть выросли на 15,5%

Отметим, что на фоне возобновления боевых действий, в последние дни США и Иран вновь нацелились на судоходство в Ормузском проливе, через который обычно проходит пятая часть мировой торговли нефтью.

В частности, в США заявляют о блокаде иранских портов, а Иран говорит о преследовании тех судов, которые нарушают его прав та судоходства в проливе.

Согласно данным LSEG, в воскресенье через пролив прошли всего 4 судна, что меньше, чем 8 судов днем ранее.

Война может усугубится

Напомним, в The Washington Post вышел материал, в котором говорится, что США планируют более масштабную войну против Ирана.

При этом операции США будут все же ограниченными из-за сократившихся запасов средств ПВО, а также дальнобойных боеприпасов.

Также чуть больше недели назад издание Axios сообщило, что США готовятся к многодневным или даже многонедельным обменам ударами с Ираном за влияние в Ормузском проливе.

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Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский проливНафта