Інфляція в Україні впала до трирічного мінімуму: що подорожчало за 2023 рік

Зростання споживчих цін в Україні 2023 року сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у грудні ціни зросли на 0,7%.

Проте через високі темпи зростання на початку року середньорічна інфляція у 2023 році становила 12,9%.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 4,0%. Найбільше подорожчали м'ясо та м'ясопродукти - на 12,4%, а також масло - на 9,9% та молоко - на 9,7%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,6%, на одяг та взуття - впали на 6,3%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 12,8%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,7%, охорона здоров'я на 8,7%, транспорт - на 3,2% (у т.ч. паливо - на 2,7%), ціни на зв'язок зросли на 1,5% %, на відпочинок та культуру впали на 1,1%, освіта подорожчала на 12,8%, ресторани та готелі подорожчали на 13,0%, різні товари та послуги на 11,3%.

Уповільнення інфляції та прогнози 2023-2024 роки

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Водночас на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5 до 9,8%.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращено з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у 2022 році зросли на 26,6%, у 2021 році інфляція становила 10,0%.