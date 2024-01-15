Гречка та овочі подешевшали, м'ясо та молоко подорожчали: як змінилися ціни в Україні за рік

За 2023 рік в Україні найбільше подешевшали крупи, овочі та олія. Подорожчали м'ясо та молочні продукти, а також картопля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

Що подешевшало

За даними статистичного відомства, у грудні 2023 року середні ціни на крупи гречані впали більш ніж у два рази - на 59,2% до 30,5 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Серед овочів найбільше подешевшала цибуля - на 50,7% до 15,1 гривень за кілограм та морква – на 48,9% до 11,4 гривень за кілограм.

Крім того, ціни на олію впали на 15,2% до 59,2 гривень за літр, а яйця подешевшали на 9,4% до 56,2 гривень за десяток.

Що подорожчало

За даними Держстату, за 2023 рік найбільше подорожчала картопля - на 64,5% до 15,1 гривень за кілограм. На початку 2024 року зростання цін продовжилося. Про те, що буде з цінами на картоплю – читайте у коментарі експерта для РБК-Україна.

Крім того, ціни на яловичину піднялися на 19,9% до 243,6 гривень за кілограм, на свинину - на 14,9% до 193,6 гривень за кілограм.

Молоко та молочні продукти зросли в ціні приблизно на 10%.

Також подорожчали яблука - на 35,4% до 20,5 гривень за кілограм.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.