Ціни на метро, автобуси й маршрутки: скільки зараз в Києві коштує проїзд

У Києві діють чіткі тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті, а також розгалужена система оплати. Пасажири можуть користуватися як разовими квитками, так і проїзними.
РБК-Україна із посиланням на КМДА розповідає, скільки зараз коштує проїзд у столиці.
Вартість однієї поїздки у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху, становить:
Також пасажири можуть придбати проїзні квитки. Їхня вартість безпосередньо залежить від кількості поїздок. Оформити проїзний можна на весь місяць або на половину, а також обрати варіант на один конкретний вид транспорту чи на кілька одразу.
Ознайомитися з тарифами та дізнатися про умови пільгового проїзду можна на офіційних сайтах КП "Київський метрополітен" та КП "Київпастранс".
Додамо, що зараз діє система знижок при поповненні транспортної картки. При оплаті одразу 50 поїздок вартість однієї з 8 грн падає до 6,5 грн.
На сьогодні в столиці облаштовано понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі разових QR-квитків. Для пасажирів доступні такі варіанти:
Повну карту з усіма точками продажу та поповнення можна переглянути на офіційній міській мапі.
Для максимальної зручності поповнити картку або придбати квиток можна дистанційно через міський застосунок "Київ Цифровий". Сервіс дозволяє:
Для юридичних осіб, підприємств та організацій доступне безготівкове поповнення. Спеціальний онлайн-сервіс Т-КАРТ пропонує зручний онлайн-кабінет, де можна оперативно поповнювати транспортні карти співробітників та відстежувати історію поїздок.
Нагадаємо, що з 14 березня у Києві зросли ціни на проїзд у маршрутках до 20 гривень. Раніше проїзд коштував 15 грн. Причиною здорожчання стало зростання вартості пального у світі на фоні кризи на Сході.
У Києві 18 травня презентувати проект підвищищення вартості проїзду в громадському транспорті. Ціна разової поїздки може зрости до 30 грн, місячного проїзного на 46 поїздок - до 1088 грн, безлімітного на місяць - 4 875 грн.
За підрахунками експертів, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному комунальному транспорті. Зараз вартість проїзду в столиці залишається однією з найнижчих в Україні. Обговорення проєкту триватиме до 1 червня.