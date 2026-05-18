Цены на метро, автобусы и маршрутки: сколько сейчас в Киеве стоит проезд

В Киеве действуют четкие тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте, а также разветвленная система оплаты. Пассажиры могут пользоваться как разовыми билетами, так и проездными.
РБК-Украина со ссылкой на КГГА рассказывает, сколько сейчас стоит проезд в столице.
Главное:
Стоимость одной поездки в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, составляет:
Также пассажиры могут приобрести проездные билеты. Их стоимость напрямую зависит от количества поездок. Оформить проездной можно на весь месяц или на половину, а также выбрать вариант на один конкретный вид транспорта или на несколько сразу.
При оплате сразу 50 поездок стоимость одной с 8 грн падает до 6,5 грн.
Текущие тарифы на пополнение транспортной карты (скриншот)
Ознакомиться с тарифами и узнать об условиях льготного проезда можно на официальных сайтах КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс".
На сегодня в столице обустроено более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупки разовых QR-билетов. Для пассажиров доступны следующие варианты:
Полную карту со всеми точками продажи и пополнения можно посмотреть на официальной городской карте.
Для максимального удобства пополнить карту или приобрести билет можно дистанционно через городское приложение "Киев Цифровой". Сервис позволяет:
Для юридических лиц, предприятий и организаций доступно безналичное пополнение. Специальный онлайн-сервис Т-КАРТ предлагает удобный онлайн-кабинет, где можно оперативно пополнять транспортные карты сотрудников и отслеживать историю поездок.
Напомним, что с 14 марта в Киеве выросли цены на проезд в маршрутках до 20 гривен. Ранее проезд стоил 15 грн. Причиной подорожания стал рост стоимости топлива в мире на фоне кризиса на Востоке.
В Киеве 18 мая презентовали проект повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Цена разовой поездки может вырасти до 30 грн, месячного проездного на 46 поездок - до 1088 грн, безлимитного на месяц - 4 875 грн.
По подсчетам экспертов, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном коммунальном транспорте. Сейчас стоимость проезда в столице остается одной из самых низких в Украине. Обсуждение проекта продлится до 1 июня.