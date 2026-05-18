Цены на метро, автобусы и маршрутки: сколько сейчас в Киеве стоит проезд

Главное: Стоимость одной поездки в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере столицы составляет 8 гривен, а в городской электричке - 14,99 гривны.

в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере столицы составляет 8 гривен, а в городской электричке - 14,99 гривны. Цена проездных билетов зависит от количества поездок, срока действия (месяц или половина) и выбранных видов транспорта.

зависит от количества поездок, срока действия (месяц или половина) и выбранных видов транспорта. Купить билеты и пополнить карты можно онлайн в приложении "Киев Цифровой" или офлайн через более 2000 специальных точек по всему городу.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте Киева

Стоимость одной поездки в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, составляет:

Автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер - 8,00 грн;

- 8,00 грн; Метрополитен - 8,00 грн;

- 8,00 грн; Городская электричка - 14,99 грн.

Также пассажиры могут приобрести проездные билеты. Их стоимость напрямую зависит от количества поездок. Оформить проездной можно на весь месяц или на половину, а также выбрать вариант на один конкретный вид транспорта или на несколько сразу.

При оплате сразу 50 поездок стоимость одной с 8 грн падает до 6,5 грн.

Текущие тарифы на пополнение транспортной карты (скриншот)

Ознакомиться с тарифами и узнать об условиях льготного проезда можно на официальных сайтах КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс".

Где купить QR-билет и пополнить карту: все варианты

На сегодня в столице обустроено более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупки разовых QR-билетов. Для пассажиров доступны следующие варианты:

Терминалы самообслуживания: 243 терминала установлены на остановках наземного транспорта и еще 304 терминала - на 52 станциях метрополитена. Здесь можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билеты.

243 терминала установлены на остановках наземного транспорта и еще 304 терминала - на 52 станциях метрополитена. Здесь можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билеты. Сеть Easy Pay: около 1800 терминалов по всему городу позволяют быстро пополнить транспортную карту.

около 1800 терминалов по всему городу позволяют быстро пополнить транспортную карту. Т-киоски: около 322 специализированных киосков, где можно приобрести карту для проезда.

Полную карту со всеми точками продажи и пополнения можно посмотреть на официальной городской карте.

Онлайн-оплата через "Киев Цифровой"

Для максимального удобства пополнить карту или приобрести билет можно дистанционно через городское приложение "Киев Цифровой". Сервис позволяет:

Привязать транспортную карту к приложению по номеру и пин-коду, чтобы пополнять ее с банковской карты в любое время.

Оплачивать проезд с помощью QR-билета прямо с экрана смартфона.

Покупать билеты для других пользователей и отправлять их через мессенджеры или электронную почту с помощью функции "Поделиться билетом".

Решение для бизнеса: сервис Т-КАРТ

Для юридических лиц, предприятий и организаций доступно безналичное пополнение. Специальный онлайн-сервис Т-КАРТ предлагает удобный онлайн-кабинет, где можно оперативно пополнять транспортные карты сотрудников и отслеживать историю поездок.

Какая стоимость маршруток

Напомним, что с 14 марта в Киеве выросли цены на проезд в маршрутках до 20 гривен. Ранее проезд стоил 15 грн. Причиной подорожания стал рост стоимости топлива в мире на фоне кризиса на Востоке.