Ціни на літій різко зросли після закриття однієї з найбільших шахт у світі

Ціни на літій, який використовується для виробництва акумуляторів, різко зросли у понеділок, 11 серпня. Це сталося на тлі закриття однієї з найбільших літієвих шахт у Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Компанія Contemporary Amperex Technology (CATL), найбільший у світі виробник акумуляторів, підтвердила закриття своєї шахти Jianxiawo у Китаї після закінчення терміну ліцензії.
За даними Bloomberg, видобуток буде закрито щонайменше на три місяці. На цю шахту припадає близько 6% світового видобутку літію, тоді як на інші шахти в регіоні припадає щонайменше ще 5%.
Такий крок компанії-гіганта сколихнув ринок. Ціни на метал для акумуляторів на ф'ючерсній біржі Гуанчжоу зросли на денний ліміт. Акції китайської компанії Tianqi Lithium зросли на 19%, а Ganfeng Lithium - на 21%.
Як відомо, наразі виробники літію борються з глобальним надлишком пропозиції. Він посилюється перешкодами у попиті на електромобілі, зокрема через скасування президентом США Дональдом Трампом пільг для цієї галузі.
Додамо, що літій - це легкий метал, який характеризується високою реакційною здатністю та використовується в різних галузях, включаючи медицину, електроніку та виробництво акумуляторів.
