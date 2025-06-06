Трамп відмовляється від своєї Tesla після публічного конфлікту з Маском

Американський президент Дональд Трамп вирішив розпрощатися зі своєю червоною Tesla, яку купив лише кілька місяців тому. Це відбулось після гострої онлайн-суперечки з його радником Ілоном Маском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Пізніше Трамп навіть публічно оголосив, що купує Tesla, і навіть купив Cybertruck для своєї онуки.

Примітно, що ще в березні Трамп перетворив Південну галявину на щось схоже на автосалон Tesla, що було очевидним жестом на адресу Маска.

Станом на сьогоднішній ранок Tesla все ще була припаркована на Західній під'їзній дорозі до виконавчого управління. Але як повідомляється, вже найближчим часом червоний автомобіль можуть продати або, можливо, навіть подарувати.

Конфлікт Трампа і Маска

Зазначимо, що конфлікт між Трампом та Маском розпочався після того, як Маск розкритикував законопроєкт про податки та витрати. Мільярдер наголосив, що більше не може мовчати та назвав документ "огидною гидотою".

Законопроєкт про пільги та витрати

Нагадаємо, що днями Трамп підписав законопроєкт про пільги та витрати, який передбачає продовження знижених податків, які були ухвалені ще за часів Трампа у 2017 році, та одночасне збільшення видатків на оборону і безпеку.

Для компенсації витрат, пропонуються скорочення в соціальних програмах. Таких, як:

медстраховки для бідних,

продовольчі талони,

податкові пільги на екологічно чисту енергетику, що стосується й покупців електромобілів.

Після заяви Маска, Трамп привселюдно його розкритикував. Лідер США підкреслив, що колись підтримував мільярдера, але тепер відчуває глибоке розчарування.

А у відповідь президенту Маск дорікнув йому, що нібито саме завдяки мільярдеру той отримав перемогу на торішніх виборах в США.

Вчора надвечір обидвоє чоловіків почали публічно обмінюватися різкими заявами в соцмережах, через що конфлікт лише загострився.

Зокрема в одній зі своїх заяв Маск натякнув на шокуючу правду про Трампа у справі мільярдера-педофіла Епштейна.

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