Курс доллара Экономика Авто Tech

Цены на литий резко выросли после закрытия одной из крупнейших шахт в мире

Фото: литий подорожал после закрытия одной из крупнейших шахт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Цены на литий, который используется для производства аккумуляторов, резко выросли в понедельник, 11 августа. Это произошло на фоне закрытия одной из крупнейших литиевых шахт в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Компания Contemporary Amperex Technology (CATL), крупнейший в мире производитель аккумуляторов, подтвердила закрытие своей шахты Jianxiawo в Китае после окончания срока лицензии.

По данным Bloomberg, добыча будет закрыта минимум на три месяца. На эту шахту приходится около 6% мировой добычи лития, тогда как на другие шахты в регионе приходится как минимум еще 5%.

Такой шаг компании-гиганта всколыхнул рынок. Цены на металл для аккумуляторов на фьючерсной бирже Гуанчжоу выросли на дневной лимит. Акции китайской компании Tianqi Lithium выросли на 19%, а Ganfeng Lithium - на 21%.

Как известно, сейчас производители лития борются с глобальным избытком предложения. Он усиливается препятствиями в спросе на электромобили, в частности из-за отмены президентом США Дональдом Трампом льгот для этой отрасли.

Добавим, что литий - это легкий металл, который характеризуется высокой реакционной способностью и используется в различных отраслях, включая медицину, электронику и производство аккумуляторов.

 

Трамп против электромобилей

Напомним, между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском произошел после того, как Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах. Миллиардер подчеркнул, что больше не может молчать и назвал документ "отвратительной гадостью".

Трамп заявлял, что миллиардер был недоволен тем, что инициатива отменяет субсидии на электромобили. Также СМИ сообщали, что Трамп отказывается от своего электромобиля Tesla.

После публичной ссоры и очередной критики Маска американский президент намекнул на возможную депортацию миллиардера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайЦены