Курс долара Економіка Авто Tech

Ціни на газ в Україні падають другий місяць поспіль, але поки на 20% вищі за європейські

Фото: Ціни на газ в Україні впали у вересні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ в Україні знижуються другий місяць поспіль. Однак вони приблизно на 20% перевищують ціни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

За даними міністерства, фактична ціна реалізації газу в Україні у вересні 2025 року зросла на 9,1% до 19 645 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Газ коштує значно дорожче, ніж у вересні минулого року (14 500 гривень).

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 390 доларів за тисячу кубометрів. Це на 20% нижче від доларової ціни в Україні за вересень (475 доларів за тисячу кубометрів).

Закупівля газу

Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.

Згідно з очікуваннями НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств.

Україна має накопичити 13,2 млрд кубометрів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025-2026 років. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планується імпортувати.

Очікується, що газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.

 

 

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.

