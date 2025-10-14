Цены на газ в Украине падают второй месяц подряд, но пока на 20% выше европейских

По данным министерства, фактическая цена реализации газа в Украине в сентябре 2025 года выросла на 9,1% до 19 645 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Газ стоит значительно дороже, чем в сентябре прошлого года (14 500 гривен).



Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 390 долларов за тысячу кубометров. Это на 20% ниже долларовой цены в Украине за сентябрь (475 долларов за тысячу кубометров).

Закупка газа

Атаки РФ вызвали разрушения газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа.

Согласно ожиданиям НБУ, добыча постепенно будет восстанавливаться, но ее будет недостаточно для полного покрытия внутренних потребностей экономики - как промышленности, так и ЖКХ и домохозяйств.

Украина должна накопить 13,2 млрд кубометров газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2025-2026 годов. Из этого объема 4,6 млрд кубометров планируется импортировать.

Ожидается, что газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.