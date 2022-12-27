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Ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня

Фото: ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Ціни на газ в Європі на біржових торгах 27 грудня ввечері впали нижче за 850 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UrduPoint.

За даними Лондонської біржі ICE, таке зниження фіксується вперше з 21 лютого цього року.

"Ф’ючерси на газ у Європі у вівторок знижуються майже на 6,6%, впавши нижче 850 доларів за тисячу кубометрів вперше з 21 лютого", - йдеться у повідомленні.

Найближчі ф'ючерси на січневі поставки в хаб TTF впали на 7% - до 849,68 доларів станом на 16:52 GMT.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Рада ЄС офіційно ухвалила постанову, яка встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін на газ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що країни ЄС домовились про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у випадку непередбачуваних наслідків. Крім того, у період з серпня по листопад в Європейському союзі почали споживати на 20% менше природного газу, ніж в аналогічний період за попередні п'ять років.

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