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Цены на газ в Европе упали до довоенного уровня

Фото: цены на газ в Европе упали до довоенного уровня (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Цены на газ в Европе на биржевых торгах 27 декабря вечером упали ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UrduPoint.

По данным Лондонской биржи ICE, такое снижение фиксируется впервые с 21 февраля этого года.

"Фьючерсы на газ в Европе во вторник снижаются почти на 6,6%, упав ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля", - говорится в сообщении.

Ближайшие фьючерсы на январские поставки в хаб TTF упали на 7% - до 849,68 долларов по состоянию на 16:52 GMT.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Совет ЕС официально принял постановление, устанавливающее механизм коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен на газ.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны ЕС договорились об установлении граничной цены на российский газ на уровне 180 евро/МВт-час. Также есть условия приостановки верхнего предела в случае непредвиденных последствий. Кроме того, в период с августа по ноябрь в Европейском союзе потребляли на 20% меньше природного газа, чем в аналогичный период за предыдущие пять лет.

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