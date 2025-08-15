Ціни на газ у Європі стрімко падають перед самітом Трампа та Путіна, - Bloomberg

Ціни на природний газ у Європі впали майже до найнижчого рівня 2025 року. Це відбулось напередодні саміту лідерів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ф'ючерси на газ, що торгуються в Амстердамі, впали приблизно на 10% з початку місяця, досягнувши найнижчого рівня з травня.
Хоча мало хто з трейдерів передбачає неминуче повернення російського трубопровідного газу до Європи - навіть якщо буде домовлено про припинення вогню в Україні - будь-яке посилення або послаблення санкцій щодо російських енергоносіїв може мати значні наслідки для світових поставок.
Європейські ціни на газ усе ще вищі за ті, що були до енергетичної кризи, яка почалася понад три роки тому після вторгнення Росії в Україну.
Зараз більшість газу до Європи надходить із віддалених країн, таких як США та Катар, а російські поставки минулого року становили менше п’ятої частини. При цьому Європа конкурує за ці поставки з великими покупцями в Азії.
Якщо російські проекти зі зрідженого газу, частина з яких зараз під санкціями США, відновлять роботу, це може збільшити світовий обсяг поставок і полегшити доступ до газу для покупців.
Старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Клаудіо Штойер вважає, що ступінь будь-якого послаблення енергетичних санкцій залежатиме від масштабів припинення вогню під керівництвом Путіна та переконливих зобов’язань щодо відбудови на неокупованій українській території.
Зауважимо, що на початку цього літа Європейська комісія заявила про намір запропонувати заборону на імпорт російського газу і скрапленого природного газу в ЄС до кінця 2027 року.
Відзначимо, що союзник Путіна в Європі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що заблокує заборону російського газу.
Водночас проти заборони виступає й прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Словаччина багато років отримувала гроші від Москви за транзит газу в ЄС.
Однак Єврокомісія вважає, що зможе використати правові заходи для того, щоб цей план не був заблокований Угорщиною і Словаччиною.
Зауважимо, що минулого місяця Reuters з'ясувало, що ЄС може прискорити відмову від російського газу.