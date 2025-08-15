Ціни на газ у Європі стрімко падають перед самітом Трампа та Путіна, - Bloomberg

Ф'ючерси на газ, що торгуються в Амстердамі, впали приблизно на 10% з початку місяця, досягнувши найнижчого рівня з травня.

Хоча мало хто з трейдерів передбачає неминуче повернення російського трубопровідного газу до Європи - навіть якщо буде домовлено про припинення вогню в Україні - будь-яке посилення або послаблення санкцій щодо російських енергоносіїв може мати значні наслідки для світових поставок.

Європейські ціни на газ усе ще вищі за ті, що були до енергетичної кризи, яка почалася понад три роки тому після вторгнення Росії в Україну.

Зараз більшість газу до Європи надходить із віддалених країн, таких як США та Катар, а російські поставки минулого року становили менше п’ятої частини. При цьому Європа конкурує за ці поставки з великими покупцями в Азії.

Якщо російські проекти зі зрідженого газу, частина з яких зараз під санкціями США, відновлять роботу, це може збільшити світовий обсяг поставок і полегшити доступ до газу для покупців.

Старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Клаудіо Штойер вважає, що ступінь будь-якого послаблення енергетичних санкцій залежатиме від масштабів припинення вогню під керівництвом Путіна та переконливих зобов’язань щодо відбудови на неокупованій українській території.