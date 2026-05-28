Головна » Бізнес » Енергетика

Скільки коштуватиме газ у червні: свіжі тарифи для українців

21:18 28.05.2026 Чт
У якої компанії найдорожчий тариф?
aimg Юлія Голованова
Скільки коштуватиме газ у червні: свіжі тарифи для українців Фото: Ціни на газ в Україні оновили на червень (GettyImages)
Постачальники газу в Україні оприлюднили тарифи на червень 2026 року. Більшість з них залишили тарифи без змін, але є й ті компанії, які оновила місячні ціни для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ГазПравду".

Річні тарифні пропозиції на газ у червні коливатимуться від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.Водночас місячні тарифи зміняться, а саме вже у червні вони становитимуть від 8,46 до 28,49 грн за кубометр залежно від постачальника.

Найнижчу річну ціну традиційно пропонує ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр. Такий тариф для клієнтів компанії діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Також тариф у 7,96 грн за кубометр встановило ТОВ "Тернопільоблгаз збут". У компанії "Прикарпат Енерго Трейд" річна ціна становить 7,98 грн, а у "Галнафтогазу" (ОККО Контракт) - 7,99 грн.

Найдорожчі річні пропозиції зафіксовані у компанії "СвітлоГаз" - 9,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, що на початку травня постачальники газу для побутових споживачів теж оприлюднювали тарифні пропозиції на цей місяць, і тоді вони продовжили дію річних цін щонайменше до 30 квітня 2027 року.

