Скільки коштуватиме газ у червні: свіжі тарифи для українців

Постачальники газу в Україні оприлюднили тарифи на червень 2026 року. Більшість з них залишили тарифи без змін, але є й ті компанії, які оновила місячні ціни для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ГазПравду ".

Річні тарифні пропозиції на газ у червні коливатимуться від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.Водночас місячні тарифи зміняться, а саме вже у червні вони становитимуть від 8,46 до 28,49 грн за кубометр залежно від постачальника.

Найнижчу річну ціну традиційно пропонує ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр. Такий тариф для клієнтів компанії діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Також тариф у 7,96 грн за кубометр встановило ТОВ "Тернопільоблгаз збут". У компанії "Прикарпат Енерго Трейд" річна ціна становить 7,98 грн, а у "Галнафтогазу" (ОККО Контракт) - 7,99 грн.

Найдорожчі річні пропозиції зафіксовані у компанії "СвітлоГаз" - 9,99 грн за кубометр.