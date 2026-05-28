ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Сколько будет стоить газ в июне: свежие тарифы для украинцев

21:18 28.05.2026 Чт
2 мин
У какой компании самый дорогой тариф?
aimg Юлия Голованова
Сколько будет стоить газ в июне: свежие тарифы для украинцев Фото: Цены на газ в Украине обновили на июнь (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Поставщики газа в Украине обнародовали тарифы на июнь 2026 года. Большинство из них оставили тарифы без изменений, но есть и те компании, которые обновили месячные цены для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"ГазПравду".

Читайте также: На АЗС точечные изменения ценников: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 мая

Годовые тарифные предложения на газ в июне будут колебаться от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. В то же время месячные тарифы изменятся, а именно уже в июне они составят от 8,46 до 28,49 грн за кубометр в зависимости от поставщика.

Самую низкую годовую цену традиционно предлагает ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр. Такой тариф для клиентов компании будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Также тариф в 7,96 грн за кубометр установило ООО "Тернопольоблгаз сбыт". У компании "Прикарпат Энерго Трейд" годовая цена составляет 7,98 грн, а у "Галнафтогаза" (ОККО Контракт) - 7,99 грн.

Самые дорогие годовые предложения зафиксированы у компании "СвітлоГаз" - 9,99 грн за кубометр.

Тем временем на украинских АЗС ситуация стабильна, но с одним приятным исключением. Государственная сеть сбросила цену на популярную марку бензина.

Напомним, что в начале мая поставщики газа для бытовых потребителей тоже обнародовали тарифные предложения на этот месяц, и тогда они продлили действие годовых цен как минимум до 30 апреля 2027 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Тарифы Газ Цены в Украине
Новости
Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США
Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены