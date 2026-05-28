На АЗС точкові зміни цінників: скільки коштує бензин, дизель та газ 28 травня
На українських АЗС стабільність, але з одним приємним винятком. Державна мережа скинула ціну на популярну марку бензину.
Де сьогодні заправлятися найвигідніше та скільки коштують бензин, дизель і автогаз в Україні 28 травня - в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Бензин: На більшості АЗС ціни без змін (А-95 євро коштує 79,90–79,99 грн), але в мережі "Укрнафта" 95-й (Energy) подешевшав одразу на 2 гривні.
- Дизельне пальне: Повна стабільність за добу. На OKKO та WOG євродизель коштує 89,90 грн, на SOCAR - 89,99 грн, на "Укрнафті" - 86,90 грн.
- Автогаз: Цінники на автомобільний газ зафіксувалися на рівні середи та варіюються в межах 45,90 - 47,99 грн.
Що змінилося в цінах на АЗС за добу
На великих мережевих АЗС (OKKO, WOG та SOCAR) цінники на всі види пального залишилися без змін на рівні попереднього дня.
Єдина зміна зафіксована в державній мережі "Укрнафта" - тут на 2 гривні здешевшав бензин 95 (Energy) (з 76,90 грн до 74,90 грн).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 28 травня (інфографіка РБК-Україна)
Вартість інших марок бензину, дизельного пального, а також автомобільного газу на більшості заправок повністю дублює показники середи, 27 травня.
Традиційно найнижчі ціни на ринку демонструє державна "Укрнафта". Тут можна знайти найдешевший бензин А-92 (69,90 грн) та А-95 (74,90 грн).
Крім того, на "Укрнафті" зафіксовано найвигіднішу ціну на автогаз (45,90 грн) та стандартне дизельне пальне (86,90 грн).
Деталізація цін на АЗС 28 травня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 47,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Євро: 79,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 47,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 47,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 45,90 грн