На АЗС точкові зміни цінників: скільки коштує бензин, дизель та газ 28 травня

10:15 28.05.2026 Чт
2 хв
Одна з великих мереж АЗС оновила ціну на бензин
aimg Марія Кучерявець
На АЗС точкові зміни цінників: скільки коштує бензин, дизель та газ 28 травня Фото: на популярній автозаправці подешевшав бензин (freepik.com)
На українських АЗС стабільність, але з одним приємним винятком. Державна мережа скинула ціну на популярну марку бензину.

Де сьогодні заправлятися найвигідніше та скільки коштують бензин, дизель і автогаз в Україні 28 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Бензин: На більшості АЗС ціни без змін (А-95 євро коштує 79,90–79,99 грн), але в мережі "Укрнафта" 95-й (Energy) подешевшав одразу на 2 гривні.
  • Дизельне пальне: Повна стабільність за добу. На OKKO та WOG євродизель коштує 89,90 грн, на SOCAR - 89,99 грн, на "Укрнафті" - 86,90 грн.
  • Автогаз: Цінники на автомобільний газ зафіксувалися на рівні середи та варіюються в межах 45,90 - 47,99 грн.

Що змінилося в цінах на АЗС за добу

На великих мережевих АЗС (OKKO, WOG та SOCAR) цінники на всі види пального залишилися без змін на рівні попереднього дня.

Єдина зміна зафіксована в державній мережі "Укрнафта" - тут на 2 гривні здешевшав бензин 95 (Energy) (з 76,90 грн до 74,90 грн).

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 28 травня (інфографіка РБК-Україна)

Вартість інших марок бензину, дизельного пального, а також автомобільного газу на більшості заправок повністю дублює показники середи, 27 травня.

Традиційно найнижчі ціни на ринку демонструє державна "Укрнафта". Тут можна знайти найдешевший бензин А-92 (69,90 грн) та А-95 (74,90 грн).

Крім того, на "Укрнафті" зафіксовано найвигіднішу ціну на автогаз (45,90 грн) та стандартне дизельне пальне (86,90 грн).

Деталізація цін на АЗС 28 травня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
