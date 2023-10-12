Ціни на деякі продукти впали на третину: що подешевшало в Україні за останній місяць

На продовольчому ринку України продовжується тенденція останніх місяців: здешевлення овочів нового врожаю. Однак це явище тимчасове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства:
Крім того, яблука подешевшали на 29,2% до 22,0 гривень за кілограм, а картопля на 14,9% до 11,0 гривень за кілограм. Крупи гречані подешевшали на 9,2% до 41,4 гривні за кілограм.
За даними Держстату, у вересні 2023 року:
Нагадаємо, у вересні 2023 року споживчі ціни зросли на 0,5%. При цьому продукти подешевшали на 0,6%.
За даними НБУ, споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз, проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.
Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.
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