UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціни на деякі продукти впали на третину: що подешевшало в Україні за останній місяць

Фото: серед продуктів в Україні найбільше подешевшали овочі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На продовольчому ринку України продовжується тенденція останніх місяців: здешевлення овочів нового врожаю. Однак це явище тимчасове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства:

  • морква подешевшала на 37,3% до 11,0 гривень за кілограм,
  • буряк - на 29,8% до 10,3 гривень за кілограм,
  • цибуля - на 28,7% до 12,9 гривень кілограм,
  • капуста - на 17,8% 9,1 гривні за кілограм.

Крім того, яблука подешевшали на 29,2% до 22,0 гривень за кілограм, а картопля на 14,9% до 11,0 гривень за кілограм. Крупи гречані подешевшали на 9,2% до 41,4 гривні за кілограм.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у вересні 2023 року:

  • горілка подешевшала на 1,0% до 119,6 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 0,3% до 109,4 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 0,5% до 31,5 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5% до 93,2 гривні за пачку.

Прогноз цін

Нагадаємо, у вересні 2023 року споживчі ціни зросли на 0,5%. При цьому продукти подешевшали на 0,6%.

За даними НБУ, споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз, проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.

Ціни в Україні

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продуктиДержавна служба статистики