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НБУ пояснив швидше сповільнення інфляції: що буде з цінами в Україні

Україна, Середа 11 жовтня 2023 08:29
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НБУ пояснив швидше сповільнення інфляції: що буде з цінами в Україні Фото: Ціни в Україні будуть зростати повільніше, ніж очікував НБУ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 7,1%, що суттєво нижче за липневий прогноз Національного банку Україні. Однак надалі основний чинник діяти не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ.

"Швидше сповільнення інфляції зумовлювалося насамперед більшою пропозицією продуктів харчування, зокрема овочів та фруктів нового врожаю, а також кращими врожаями зернових та олійних, у тому числі на тлі швидшого їх збирання", - йдеться в огляді.

Ці чинники в умовах обмежених експортних можливостей впливали на вартість як сирих, так і оброблених продуктів харчування, зазначають в центробанку.

Прогноз НБУ

За даними НБУ, споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз НБУ. "Проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим. Для утримання помірної інфляції НБУ і надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів та зберігатиме активну присутність на валютному ринку", - йдеться в огляді.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, у 2022 році інфляція в Україні прискорилася до 26,6%. У вересні 2023 року інфляція уповільнилася до 7,1%.

НБУ в липні значно покращив прогноз щодо інфляції . НБУ очікував, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.

Проте заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня додатково покращить прогноз щодо інфляції на 2023 рік.

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