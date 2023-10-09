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Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року

Україна, Понеділок 09 жовтня 2023 15:30
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Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року Фото: річна інфляція в Україні у вересні сповільнилася до 7,1% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У вересні в Україні відновилося зростання споживчих цін на 0,5% після двох місяців дефляції. Проте, річна інфляція сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, з початку року зросли на 3,0%.

Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року

Річна інфляція (до вересня минулого року) сповільнилася до 7,1%. Це мінімальне значення із січня 2021 року.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування у вересні подешевшали на 0,6%. Найбільше за місяць подешевшали овочі - на 9,7%, які в середньому коштують на 25,1% дешевше ніж рік тому.

Фрукти за місяць подешевшали на 5,1% та на 1,2% дешевше, ніж у вересні минулого року.

Соняшникова олія подешевшала на 1,6% до серпня та на 8,1% до вересня минулого року.

Яйця подорожчали на 12,3% і коштують дорожче на 23,9%, ніж у вересні минулого року.

Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року

З інших товарів за місяць суттєво подорожчало паливо - на 4,9% за місяць та на 6,2% за рік.

Одяг та взуття подорожчали на 7,8% за місяць, але подешевшали на 3,0% за рік.

Початок навчального року призвів до того, що послуги освіти подорожчали на 9,9%. Такий стрибок цін є традиційним для вересня.

Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року

Уповільнення інфляції та прогноз до кінця 2023 року

НБУ в липні значно покращив прогноз щодо інфляції . НБУ очікував, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.

Проте заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня додатково покращить прогноз щодо інфляції на 2023 рік.

"За інфляцією ми точно переглядатимемо прогноз на цей рік у бік зниження. Інфляція в останні місяці знижується швидше, ніж ми це закладали в наш липневий макроекономічний прогноз", - сказав він, зазначивши, що наступного року ще розглядаються припущення та сценарії.

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