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Цены на некоторые продукты упали на треть: что подешевело в Украине за последний месяц

Фото: среди продуктов в Украине больше всего подешевели овощи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На продовольственном рынке Украины продолжается тенденция последних месяцев: удешевление овощей нового урожая. Однако это явление временное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства:

  • морковь подешевела на 37,3% до 11,0 гривен за килограмм,
  • свекла - на 29,8% до 10,3 гривен за килограмм,
  • лук - на 28,7% до 12,9 гривен килограмм,
  • капуста на 17,8% 9,1 гривен за килограмм.

Кроме того, яблоки подешевели на 29,2% до 22,0 гривен за килограмм, а картофель на 14,9% до 11,0 гривен за килограмм. Крупы гречневые подешевели на 9,2% до 41,4 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в сентябре 2023 года:

  • водка подешевела на 1,0% до 119,6 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 0,3% до 109,4 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 0,5% до 31,5 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 1,5% до 93,2 гривен за пачку.

Прогноз цен

Напомним, в сентябре 2023 года потребительские цены выросли на 0,5%. При этом продукты подешевели на 0,6%.

По данным НБУ, потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза, однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным.

Цены в Украине

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.

 

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Цены на продуктыГосударственная служба статистики