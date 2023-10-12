Цены на некоторые продукты упали на треть: что подешевело в Украине за последний месяц

На продовольственном рынке Украины продолжается тенденция последних месяцев: удешевление овощей нового урожая. Однако это явление временное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства:
Кроме того, яблоки подешевели на 29,2% до 22,0 гривен за килограмм, а картофель на 14,9% до 11,0 гривен за килограмм. Крупы гречневые подешевели на 9,2% до 41,4 гривен за килограмм.
По данным Госстата, в сентябре 2023 года:
Напомним, в сентябре 2023 года потребительские цены выросли на 0,5%. При этом продукты подешевели на 0,6%.
По данным НБУ, потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза, однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным.
Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.