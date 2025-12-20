Ціни на бензин зростуть? Як удари РФ по мостах Одещини вплинуть на ринок

Забезпеченість ринку нафтопродуктів

Експерт говорить, що на сьогодні на ринку палива немає дефіциту, ринок забезпечений ресурсом. "Пального на ринку дуже багато. У нас був рекордний листопад, в цьому місяці було імпортовано максимальний обсяг з початку повномасштабної війни – близько 700 тисяч тонн дизельного пального", - сказав він.

Сергій Куюн додав, що компаніями сформовані запаси, також імпорт добре надходить і у грудні, до того ж взимку традиційно падає споживання, тому "про який ся колапс говорити не доводиться".

Логістика півдня

Співрозмовник пояснює, що є й інші шляхи постачання палива з південного напрямку. Для вирішення логістичних проблем вже включився уряд, "Укрзалізниця" та інші відомства.

Зараз ідуть інтенсивні переговори з Молдовою для того, щоб спростити курсування наших вантажів транзитом через їх територію. "Вже є компроміси з молдовськими колегами… Потрібен час, я думаю протягом тижня всі ці питання логістики будуть вирішені", - сказав директор компанії "А-95" та додав, що ринок далеко не повністю вичерпав потенціал постачання палива суходолом із Румунії, Польщі та інших країн.

Можливе зростання ціни

Нова, обхідна логістика, скоріш за все, вважає експерт буде дорожчою. "Умовно кажучи, це до однієї гривні за літр, в таку ціну може поміститися нова логістика", - резюмував Сергій Куюн.