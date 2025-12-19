ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зростання цін на пальне не буде: Свириденко про ситуацію з обстрілом мосту Одеса-Ізмаїл

П'ятниця 19 грудня 2025 23:36
UA EN RU
Зростання цін на пальне не буде: Свириденко про ситуацію з обстрілом мосту Одеса-Ізмаїл Фото: пошкоджений міст в Одеській області (t.me/svyrydenkoy/1228)
Автор: Едуард Ткач

Кабмін терміново працює над ліквідацією наслідків обстрілу основного мосту, який з'єднує Одесу за Ізмаїл. Окрім того, забезпечується альтернативне транспортне сполучення і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

"Передусім забезпечуємо максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону", - йдеться у повідомленні.

Як пише Свириденко, до роботи залучені всі профільні служби. Уряд координує дії з міжнародними партнерами. За словами глави Кабміну, регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності.

"Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем", - інформує вона.

Окрім того, уряд спрощує умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, а паралельно розширює можливості залізничного транспорту.

"Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу. Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба визначений відповідальним в Уряді за координацію всіх відповідних дій", - резюмувала Свириденко.

Атаки РФ по мостах біля Одеси

Нагадаємо, 14 грудня російські окупанти атакували міст у Затоці. Ворог направив на нього близько 40 дронів, з них 20 влучили в ціль.

Через кілька днів, 18 грудня, окупанти завдали удару дронами по мосту біля села Маяки. Крім того, після авіаційного удару в Одеській області тимчасово обмежили рух транспорту до окремих пунктів пропуску на українсько-молдавському кордоні. Зокрема, 19 грудня в Одеській ОВА повідомили, що у зв'язку з атакою рух вантажного транспорту по трасі М-15 "Одеса-Рені" припинено.

Як пояснив Олексій Кулеба, основна мета таких атак - тиснути на цивільне населення, ускладнювати пересування і порушити постачання та стабільну роботу регіонів поблизу фронту.

Детальні про те, чому РФ атакує мости, зокрема, біля села Маяки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
Новини
У Києві біля приймальні Коордштабу виявили предмет, схожий на радіомаячок
У Києві біля приймальні Коордштабу виявили предмет, схожий на радіомаячок
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ