Цены на бензин вырастут? Как удары РФ по мостам Одесской области повлияют на рынок

Удары россиян по мостовой инфраструктуре на юге Одесской области не вызовут дефицита топлива на рынке. Однако, это создаст временные логистические трудности для топливных компаний, что может привести к росту цен на уровне до одной гривны за литр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова эксперт топливного рынка, директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.
Эксперт говорит, что на сегодня на рынке топлива нет дефицита, рынок обеспечен ресурсом. "Топлива на рынке очень много. У нас был рекордный ноябрь, в этом месяце был импортирован максимальный объем с начала полномасштабной войны - около 700 тысяч тонн дизельного топлива", - сказал он.
Сергей Куюн добавил, что компаниями сформированы запасы, также импорт хорошо поступает и в декабре, к тому же зимой традиционно падает потребление, поэтому "о каком ся коллапсе говорить не приходится".
Собеседник объясняет, что есть и другие пути поставки топлива с южного направления. Для решения логистических проблем уже включилось правительство, "Укрзализныця" и другие ведомства.
Сейчас идут интенсивные переговоры с Молдовой для того, чтобы упростить курсирование наших грузов транзитом через их территорию. "Уже есть компромиссы с молдавскими коллегами... Нужно время, я думаю в течение недели все эти вопросы логистики будут решены", - сказал директор компании "А-95" и добавил, что рынок далеко не полностью исчерпал потенциал поставок топлива по суше из Румынии, Польши и других стран.
Новая, обходная логистика, скорее всего, считает эксперт будет дороже. "Условно говоря, это до одной гривны за литр, в такую цену может поместиться новая логистика", - резюмировал Сергей Куюн.
Напомним, вечером 18 декабря российские оккупанты дроном нанесли удар по мосту через реку Днестр в селе Маяки Одесской области. Беспилотник попал в автомобиль в котором ехала женщина с детьми, женщина погибла, трое ее детей получили ранения. До этого, 14 декабря россияне ударили по мосту в селе Затока, которое находится на другой стороне Днестровского лимана.
19 декабря Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины сообщил, что правительство работает над обеспечением альтернативных маршрутов для движения транспорта на юге страны.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что ценовых колебаний и роста стоимости топлива, которое в том числе поставлялось по южным маршрутам, не будет.
