Ціни б'ють рекорди. Як змінилася вартість продуктів в Україні за рік

На скільки зросли ціни

За інформацією Державної служби статистики, станом на березень 2023 продукти харчування в Україні коштували на 26,5% дорожче, ніж у березні минулого року.

Найбільше зросла вартість яєць (79,8%), фруктів (44,9%), овочів (38,3%), риби та продуктів із неї (37,2%), а також цукру (23,5%).

Причини здорожчання

Підвищення цін на продукти за останній рік було першочергово спричинено інфляцією гривні. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, окрім інфляції вартість продуктів зросла також через складну ситуацію в енергетиці внаслідок ракетних обстрілів РФ та девальвацію.

Крім того, одним із факторів, що вплинули на підвищення споживчих цін, стала руйнація підприємств і виробництв продуктів в ході бойових дій.

Ціновий рекордсмен. Що буде з вартістю курячих яєць

Саме руйнування великих українських птахофабрик призвело до значного скорочення виробництва яєць та рекордного підвищення їх вартості на полицях магазинів. Компанії намагалися збільшити обсяги виробництва восени минулого року, але через масовані обстріли об'єктів енергетики цього не вдалося.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна зазначив, що наразі спостерігається безпосередньо ціновий пік на курячі яйця.

Середні ціни за десяток у квітні 2023 становлять від 70,6 грн до 74,1 грн. Від початку місяця ціна зросла на 4%, а за рік яйця подорожчали в 2 рази. Так, за даними Держстату, у квітні 2022 середня вартість курячих яєць складала 24,8 грн/дес.

Ціна на яйця підвищилася через руйнування птахофабрик та проблеми в енергетиці (фото: pixabay.com)

За словами аналітика, на ціни вплинули наступні фактори:

в минулому році були проблеми з поголів’ям і на відновлення потрібен був час;

на сході та півдні України постраждало багато птахофабрик, що також вплинуло на загальну пропозицію на ринку;

були додаткові витрати взимку: використання електроенергії є важливим для створення комфортних умов птиці й підтримання якості несучості, а масовані обстріли об’єктів енергоінфраструктури створили додаткові витрати на інші джерела енергії.

Зниження цін на яйця варто очікувати після Великодня. Максим Гопка пояснив, що це пов'язано зі зменшенням попиту та збільшенням пропозиції з боку домогосподарств, а також зменшенням витрат на виробництво. На кінець весни передбачається зниження вартості яєць на 25-30% за десяток.

У Мінагрополітики заявляють, що зараз виробництво максимально нарощується, тому невдовзі ціни зміняться. Тренд на здешевшання курячих яєць триватиме до середини літа. В залежності від ситуації на ринку кормів, зниження цін очікується в діапазоні 20-40%.

Станом на середину квітня 2023 в супермаркетах ціна на яйця зберігається високою. Десяток категорії курячих яєць С0 у "Сільпо" можна придбати за 72,49 грн, у "Форі" – за 70,99 грн, у "Novus" – за 69,99 грн, а в мережі "АТБ" за 67,5 грн.

М'ясо птиці

Ціни на курятину в Україні за рік теж зросли, але ситуація не така критична, як з вартістю яєць. За даними Держстату, куряче філе у квітні 2022 коштувало 127,28 грн/кг, тоді як зараз середня вартість становить 145,9 грн/кг.

Діапазон цін на курятину в супермаркетах у квітні 2023 наводить Максим Гопка, посилаючись на сайт Мінфін:

Курятина філе – 139,00-148,90 грн/кг (за рік ціна зросла на 24%);

Курятина гомілка – 74,00-75,00 грн/кг (+19%);

Курятина стегно – 103,00-112,00 грн/кг (+16%).

Ціни на м'ясо птиці мають стабілізуватися після Великодня (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами аналітика УКАБ, подорожчання м'яса птиці було зумовлено складною зимою через проблеми з електроенергією і скороченням поголів’я. Загалом воно зменшилося на 10,6%.

Для розвитку поголів’я тварин потрібне безперервне постачання електроенергії для інкубаторів, тому інколи треба було переходити на альтернативні джерела енергії, які були дорожчими.

З настанням теплої погоди після Великодня, ситуація на ринку курятини має стабілізуватися, і це позитивно відобразиться на цінах для споживачів. Однак Максим Гопка підкреслив, що додатково вартість м'яса птиці залежатиме й від цін на основну групу кормів.

Овочі

Вартість овочів весною завжди є дорожчою і без святкового попиту. Експерт Українського клубу аграрного бізнесу зазначає, що цього року ціни вже зросли і тримаються на високому рівні. До того ж прослідковується тенденція, коли на деякі овочі зараз ціни в супермаркеті дорожчі, ніж на ринку.

Максим Гопка вказав середні ціни овочів на оптових ринках станом на початок квітня та як змінилася вартість за рік:

Огірки (тепличні) – 122–140 грн/кг (ціна зросла на 57%);

Помідори – 95-117,50 грн/кг (ціна зросла на 45%);

Цибуля – 44 грн/кг (ціна зросла в 2,3 рази);

Морква – 28,50 грн/кг (ціна зросла на 65%).

Ціни на деякі овочі в супермаркеті на даний момент вищі за ринкові (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

РБК-Україна також порівняло актуальні ціни на основні групи овочів у супермаркетах:

Огірки тепличні за кг: "Сільпо" – 120 грн, "Varus" – 109,6 грн, "Novus" – 120 грн. В "АТБ" огірки першого гатунку коштують 114 грн за кілограм. Середня ціна огірків інших сортів (наприклад, сорту "Естафета") в супермаркетах складає близько 190 грн/кг.

Редиска за кг: "Сільпо" – 70 грн, "Фора" – 79,99 грн, "Novus" – 82,5 грн, у магазинах "АТБ" – 89,95 грн.

Томати в "Сільпо" можна придбати за 70 грн, у "Форі" – за 74,99 грн, у "Novus" – за 79,99 грн, у "Varus" – за 78,9 грн/кг.

Ціни на жовту ріпчасту цибулю за кг: у "Сільпо" – 49,8 грн, у "Novus" – 48,79 грн, у "Varus" – від 49,8 грн, в "АТБ" – 49,95 грн.

Вартість кілограма моркви у "Сільпо" складає 44,40 грн, у "Varus" – від 40,9 грн, у "Novus" – 43,99 грн, в "АТБ"– 33-40 грн.

Зниження цін на овочі можливе наприкінці весни, проте на скільки саме вони знизяться і чи повернуться до минулорічних показників, залежить від достатньої пропозиції на внутрішньому ринку для споживачів.

"Основні складові виробництва, що закладаються в собівартість продукції, подорожчали, господарствам складно працювати, а нещодавно вони пережили найскладнішу зиму і не всі змогли засіятися або підготуватися з осені", – розповів у коментарі РБК-Україна Максим Гопка.

Раніше цибуля та морква вирощувалися переважно на територіях Запорізької та Херсонської областей, які постраждали від дій окупантів, тому врожай цих овочів було фактично втрачено, що і спричинило підвищення цін.

В Міністерстві агрополітики зазначили, що цього року в різних областях Україні розширили посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі. Зниження їх вартості буде відчутним із нового врожаю, який очікується більшим за минулорічний.

За словами аналітика УКАБ, наша країна залежить і від імпортних поставок овочів, а на світовому ринку зараз теж спостерігаються проблеми. Тому подальшим фактором впливу на зміну цін також будуть погодні умови як в Україні, так і в світі.

Чи буде в України врожай полуниці, черешні та кавунів

Через війну в минулому році українці не змогли поласувати мелітопольскою черешнею, херсонською полуницею та кавунами. Ціна на фрукти та ягоди теж трималася на вискому рівні через проблеми з постачанням.

На 2023-й рік прогноз більш оптимістичний, але вартість фруктів не буде дешевою. Одним із факторів, що можуть вплинути на їх ціну, є погодні умови.

На думку Максима Гопки, виробники полуниці можуть зіштовхнутися з підвищенням виробничих витрат через несприятливу погоду.

Сезон полуниці в Україні розпочнеться із затримкою (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, через дощі сезон полуниці в Україні, імовірно, розпочнеться пізніше (завжди ранні сорти ягоди з'являлися у продажу на початку травня). Польща, як один із найбільших імпортерів полуниці до України, також побоюється цього.

Черешня в 2023 році на ринку буде як імпортна, так і українська. До початку повномасштабної війни постачальником великої частки продукції були Запорізька та Дніпропетровська області. Але зараз галузь розвивається і в Чернівецькій, і в Одеській областях.

"Щодо прогнозу цін на цей вид кісточкових, то це важко спрогнозувати, оскільки все залежить від погодних умов другої половини весни", – розповів експерт УКАБ.

Максим Гопка також висловив надію, що цього року виробництво вітчизняних кавунів буде більшим, проте наразі прогнозувати їхню вартість ще рано.