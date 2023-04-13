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До 60% за місяць: Держстат показав, як в Україні подорожчали овочі

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 12:30
До 60% за місяць: Держстат показав, як в Україні подорожчали овочі Фото: серед продуктів в Україні найбільше подорожчали овочі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у березні 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно з лютим капуста подорожчала на 60,2% до 22,2 гривень за кілограм, морква подорожчала на 37,5% до 39,6 гривень за кілограм, цибуля подорожчала на 23,2% до 52,1 гривень за кілограм.

Окрім того, яблука подорожчали на 12,1% до 18,5 гривень за кілограм.

Водночас гречана крупа подешевшала на 5,1% до 62,4 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

До 60% за місяць: Держстат показав, як в Україні подорожчали овочі

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит деяких овочів, спричинений окупацією півдня країни, енергокризою та деякими іншими факторами. Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук у коментарі РБК-Україна заявив, що здешевлення продукції найближчим часом не варто очікувати.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор , гречана крупа, яйця, олія.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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