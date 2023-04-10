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Ціни на яйця в Україні різко зміняться: коли та чому

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Понеділок 10 квітня 2023 15:14
Ціни на яйця в Україні різко зміняться: коли та чому Фото: ціни на яйця в Україні різко зміняться (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ціни на курячі яйця в Україні можуть впасти після Великодня, яке припадає на 16 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

За його словами, восени вже були очевидні перспективи ринку та почалась посадка нових курей для збільшення виробництва.

Так, з середини жовтня виникла енергетична криза, яка з точки зору опалення, умов зберігання, генераторної електроенергії є досить дорогою, тому цей ріст призупинився. Наразі можна сказати, що Україна стійко пройшла енергетичний виклик і вже він позаду.

"Також відповідна посадка (курей - ред.) відбулася і зараз максимально нарощується. Тому буквально після Великодня вже піде тренд до зниження (цін - ред.), який триватиме майже до середини літа і таких дорогих яєць не буде", - сказав заступник міністра.

Так, Висоцький зазначив, що здешевшання розпочнеться буквально з кінця квітня та становитиме від 20 до 40% в залежності від ситуації на ринку кормів.

Нагадаємо, великодній кошик в Україні подорожчав на чверть.

РБК-Україна також повідомляло, чи скасують комендантську годину в областях на Великдень.

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