Цены бьют рекорды. Как изменилась стоимость продуктов в Украине за год

На сколько выросли цены

По данным Государственной службы статистики, на март 2023 продукты питания в Украине стоили на 26,5% дороже, чем в марте прошлого года.

Больше всего возросла цена на яйца (79,8%), фрукты (44,9%), овощи (38,3%), рыбу и продукты из нее (37,2%), а также стоимость сахара (23,5%).

Причины подорожания

Повышение цен на продукты за последний год было в первую очередь вызвано инфляцией гривны. По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, кроме инфляции стоимость продуктов возросла также из-за сложной ситуации в энергетике в результате ракетных обстрелов РФ и девальвации.

Также одним из факторов, оказавших влияние на повышение потребительских цен, стало разрушение предприятий и производств продуктов в ходе боевых действий.

Ценовой рекордсмен. Что будет со стоимостью куриных яиц

Именно разрушение крупных украинских птицефабрик привело к значительному сокращению производства яиц и рекордному повышению их стоимости на полках магазинов. Компании пытались увеличить объемы производства осенью прошлого года, но из-за массированных обстрелов объектов энергетики этого не удалось.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина отметил, что сейчас наблюдается непосредственно ценовой пик на куриные яйца.

Средние цены за десяток в апреле 2023 составляют от 70,6 грн до 74,1 грн. С начала месяца цена выросла на 4%, а за год яйца подорожали в 2 раза. Так, по данным Госстата, в апреле 2022 средняя стоимость куриных яиц составляла 24,8 грн/дес.

Цена на яйца повысились из-за разрушений птицефабрик и проблем в энергетике (фото: pixabay.com)

По словам аналитика, на цены повлияли следующие факторы:

в прошлом году были проблемы с поголовьем и на восстановление потребовалось время;

на востоке и юге Украины пострадали многие птицефабрики, что также повлияло на общее предложение на рынке;

были дополнительные расходы зимой: использование электроэнергии важно для создания комфортных условий птицы и поддержания качества яйценоскости, а массированные обстрелы объектов энергоинфраструктуры создали дополнительные затраты на другие источники энергии.

Снижение цен на яйца следует ожидать после Пасхи. Максим Гопка объяснил, что это связано с уменьшением спроса и увеличением предложения со стороны домохозяйств, а также с уменьшением затрат на производство. К концу весны предполагается снижение стоимости яиц на 25-30% за десяток.

В Минагрополитики заявляют, что сейчас производство максимально наращивается, поэтому цены вскоре изменятся. Тренд на удешевление куриных яиц продлится до середины лета. В зависимости от ситуации на рынке кормов, понижение цен ожидается в диапазоне 20-40%.

По состоянию на середину апреля 2023 в супермаркетах цена на яйца сохраняется высокой. Десяток категории куриных яиц С0 в "Сильпо" можно приобрести за 72,49 грн, в "Форе" – за 70,99 грн, в "Novus" – за 69,99 грн, а в сети "АТБ" за 67,5 грн.

Мясо птицы

Цены на курятину в Украине за год также выросли, но ситуация не так критична, как со стоимостью яиц. По данным Госстата, куриное филе в апреле 2022 стоило 127,28 грн/кг, тогда как сейчас средняя стоимость составляет 145,9 грн/кг.

Диапазон цен на курятину в супермаркетах в апреле 2023 года приводит Максим Гопка, ссылаясь на сайт Минфин:

Курятина филе – 139,00-148,90 грн/кг (за год цена выросла на 24%);

Курятина голень – 74,00-75,00 грн/кг (+19%);

Курятина бедро – 103,00-112,00 грн/кг (+16%).

Цены на мясо птицы должны стабилизироваться после Пасхи (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам аналитика УКАБ, подорожание мяса птицы было обусловлено сложной зимой из-за проблем с электроэнергией и сокращением поголовья. В общей сложности оно уменьшилось на 10,6%.

Для развития поголовья животных нужна непрерывная поставка электроэнергии для инкубаторов, поэтому иногда нужно было переходить на альтернативные источники энергии, которые были более дорогими.

С наступлением теплой погоды после Пасхи ситуация на рынке курятины должна стабилизироваться, и это положительно отразится на ценах для потребителей. Однако Максим Гопка подчеркнул, что дополнительно стоимость мяса птицы будет зависеть и от цен на основную группу кормов.

Овощи

Стоимость овощей весной всегда дороже и без праздничного спроса. Эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса отмечает, что в текущем году цены уже выросли и держатся на высоком уровне. К тому же наблюдается тенденция, когда на некоторые овощи сейчас цены в супермаркете дороже, чем на рынке.

Максим Гопка указал средние цены овощей на оптовых рынках по состоянию на начало апреля и как изменилась стоимость за год:

Огурцы (тепличные) – 122–140 грн/кг (цена выросла на 57%);

Помидоры – 95-117,50 грн/кг (цена выросла на 45%);

Лук – 44 грн/кг (цена выросла в 2,3 раза);

Морковь – 28,50 грн/кг (цена выросла на 65%).

Цены на некоторые овощи в супермаркете на данный момент выше рыночных (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

РБК-Украина также сравнило актуальные цены на основные группы овощей в супермаркетах:

Огурцы тепличные за кг: "Сильпо" – 120 грн, "Varus" – 109,6 грн, "Novus" – 120 грн. В "АТБ" огурцы первого сорта стоят 114 грн за килограмм. Средняя цена огурцов других сортов (например сорта "Эстафета") в супермаркетах составляет около 190 грн/кг.

Редис за кг: "Сильпо" – 70 грн, "Фора" – 79,99 грн, "Novus" – 82,5 грн, в магазинах "АТБ" – 89,95 грн.

Томаты в "Сильпо" можно приобрести за 70 грн, в "Форе" – за 74,99 грн, в "Novus" – за 79,99 грн, в "Varus" – за 78,9 грн/кг.

Цены на желтый репчатый лук за кг: в "Сильпо" – 49,8 грн, в "Novus" – 48,79 грн, у "Varus" – от 49,8 грн, в "АТБ" – 49,95 грн.

Стоимость килограмма моркови в "Сильпо" составляет 44,40 грн, в "Varus" – от 40,9 грн, в "Novus" – 43,99 грн, в "АТБ" – 33-40 грн.

Снижение цен на овощи возможно в конце весны, однако на сколько именно они снизятся и вернутся ли к прошлогодним показателям, зависит от достаточного предложения на внутреннем рынке для потребителей.

"Основные составляющие производства, закладываемые в себестоимость продукции, подорожали, хозяйствам сложно работать, а недавно они пережили самую сложную зиму и не все смогли засеяться или подготовиться с осени", – рассказал в комментарии РБК-Украина Максим Гопка.

Ранее лук и морковь выращивались преимущественно на территориях Запорожской и Херсонской областей, пострадавших от действий оккупантов, поэтому урожай этих овощей был фактически потерян, что и повлекло за собой повышение цен.

В Министерстве агрополитики отметили, что в текущем году в разных областях Украины расширили посевные площади под лук, морковь и другие овощи. Снижение их стоимости будет ощутимым с нового урожая, который ожидается больше прошлогоднего.

По словам аналитика УКАБ, наша страна зависит и от импортных поставок овощей, а на мировом рынке сейчас также наблюдаются проблемы. Поэтому дальнейшим фактором влияния на изменение цен будут погодные условия как в Украине, так и в мире.

Будет ли у Украины урожай клубники, черешни и арбузов

Из-за войны в прошлом году украинцы не смогли полакомиться мелитопольской черешней, херсонской клубникой и арбузами. Цена на фрукты и ягоды тоже держалась на высоком уровне из-за проблем с поставками.

На 2023-й год прогноз оптимистичнее, но стоимость фруктов не будет дешевой. Одним из факторов, которые могут повлиять на их цену, являются погодные условия.

По мнению Максима Гопки, производители клубники могут столкнуться с повышением производственных затрат из-за неблагоприятной погоды.

Сезон клубники в Украине начнется с задержкой (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, из-за дождей сезон клубники в Украине, вероятно, начнется позже (всегда ранние сорта ягоды появлялись в продаже в начале мая). Польша как один из крупнейших импортеров клубники в Украину также опасается этого.

Черешня в 2023 году на рынке будет как импортная, так и украинская. До начала полномасштабной войны поставщиком большой доли были Запорожская и Днепропетровская области. Но сейчас отрасль развивается и в Черновицкой, и Одесской областях.

"О прогнозе цен на этот вид косточковых, то это трудно спрогнозировать, поскольку все зависит от погодных условий второй половины весны", – рассказал эксперт УКАБ.

Максим Гопка также выразил надежду, что в этом году производство отечественных арбузов будет больше, однако прогнозировать их стоимость пока еще рано.