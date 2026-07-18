Ціни на АЗС зросли вдруге за день: скільки тепер коштує бензин та що з дизелем
Сьогодні, 18 липня, ціни на АЗС демонструють динамічне зростання. Після ранкових коригувань мережі переглянули цінники вдруге: бензин преміум-класу в окремих мережах уже впевнено закріпився вище позначки 90 грн за літр.
Скільки коштує пальне сьогодні на популярних АЗС та які мережі ще тримають старі ціни - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Тренд на здорожчання: Мережа SOCAR підвищила ціни на всі види бензину на 1 грн, а "Укрнафта" збільшила вартість бензину А-98 на 50 коп.
- Найвигідніші ціни: Найнижчу вартість бензину та дизеля серед представлених мереж стабільно утримує "Укрнафта".
- Різниця у вартості: Заправка повного бака (50 л) на "Укрнафті" обійдеться у 3 770 грн, тоді як на SOCAR - у 4 295 грн. Різниця складає 525 грн.
- Вартість газу: Ціна на скраплений газ у мережах WOG, OKKO та SOCAR є однаковою - 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті" (38,40 грн).
Фото: ціни на АЗС 18 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
- ДП Pulls: 83,90 грн
- ДП Євро: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 91,90 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 85,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 81,90 грн (+1 грн)
- ДП NANO Extro: 84,90 грн
- ДП NANO: 81,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,40 грн (+50 коп)
- Бензин 95 (Energy): 78,40 грн
- Бензин А-95: 75,40 грн
- Бензин А-92: 71,40 грн
- ДП (Energy): 78,40 грн
- ДП: 76,40 грн
- Газ: 38,40 грн
Де пальне здорожчало?
Порівняно з попередніми даними, деякі мережі переглянули свої цінники у бік підвищення:
- SOCAR: усі види бензину (NANO 100, NANO 95 та А-95) зросли в ціні на 1 грн.
- "Укрнафта": ціна на бензин 98 (Energy) збільшилася на 50 коп.
Порівняння преміального пального
Для тих, хто віддає перевагу преміальним маркам:
- Бензин 100: найдорожче пальне пропонує SOCAR (91,90 грн), далі йдуть OKKO (89,90 грн) та WOG (88,90 грн).
- Дизель (преміум): найвища ціна у мережі SOCAR (ДП NANO Extro - 84,90 грн), за ним слідують OKKO (ДП PULLS - 83,90 грн) та WOG (ДП Mustang - 82,90 грн).
Головне для водіїв
На сьогодні найнижчі ціни на бензин А-95 та дизельне пальне утримує мережа "Укрнафта", де вартість літра пального суттєво нижча за середньоринкову.
Водночас мережі WOG, OKKO та SOCAR тримають ціни на скраплений газ на однаковому рівні - 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті".
Скільки коштує повний бак (50 л)
Порівняння вартості заправки 50 літрів бензину А-95 у різних мережах АЗС станом на 18 липня:
- "Укрнафта": 3 770 грн
- WOG: 3 945 грн
- OKKO: 3 995 грн
- SOCAR: 4 295 грн
Різниця при заправці повного бака між найдешевшою ("Укрнафта") та найдорожчою (SOCAR) мережею зі списку складає 525 гривень.