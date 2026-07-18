Ціни на АЗС зросли вдруге за день: скільки тепер коштує бензин та що з дизелем

Сьогодні, 18 липня, ціни на АЗС демонструють динамічне зростання. Після ранкових коригувань мережі переглянули цінники вдруге: бензин преміум-класу в окремих мережах уже впевнено закріпився вище позначки 90 грн за літр.

Скільки коштує пальне сьогодні на популярних АЗС та які мережі ще тримають старі ціни - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Тренд на здорожчання: Мережа SOCAR підвищила ціни на всі види бензину на 1 грн, а "Укрнафта" збільшила вартість бензину А-98 на 50 коп.

Мережа SOCAR підвищила ціни на всі види бензину на 1 грн, а "Укрнафта" збільшила вартість бензину А-98 на 50 коп. Найвигідніші ціни: Найнижчу вартість бензину та дизеля серед представлених мереж стабільно утримує "Укрнафта".

Найнижчу вартість бензину та дизеля серед представлених мереж стабільно утримує "Укрнафта". Різниця у вартості: Заправка повного бака (50 л) на "Укрнафті" обійдеться у 3 770 грн, тоді як на SOCAR - у 4 295 грн. Різниця складає 525 грн.

Заправка повного бака (50 л) на "Укрнафті" обійдеться у 3 770 грн, тоді як на SOCAR - у 4 295 грн. Різниця складає 525 грн. Вартість газу: Ціна на скраплений газ у мережах WOG, OKKO та SOCAR є однаковою - 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті" (38,40 грн).

Фото: ціни на АЗС 18 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Євро: 79,90 грн

ДП Pulls: 83,90 грн

ДП Євро: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 91,90 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 85,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 81,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 84,90 грн

ДП NANO: 81,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 82,40 грн (+50 коп)

Бензин 95 (Energy): 78,40 грн

Бензин А-95: 75,40 грн

Бензин А-92: 71,40 грн

ДП (Energy): 78,40 грн

ДП: 76,40 грн

Газ: 38,40 грн

Де пальне здорожчало?

Порівняно з попередніми даними, деякі мережі переглянули свої цінники у бік підвищення:

SOCAR: усі види бензину (NANO 100, NANO 95 та А-95) зросли в ціні на 1 грн.

"Укрнафта": ціна на бензин 98 (Energy) збільшилася на 50 коп.

Порівняння преміального пального

Для тих, хто віддає перевагу преміальним маркам:

Бензин 100: найдорожче пальне пропонує SOCAR (91,90 грн), далі йдуть OKKO (89,90 грн) та WOG (88,90 грн).

найдорожче пальне пропонує SOCAR (91,90 грн), далі йдуть OKKO (89,90 грн) та WOG (88,90 грн). Дизель (преміум): найвища ціна у мережі SOCAR (ДП NANO Extro - 84,90 грн), за ним слідують OKKO (ДП PULLS - 83,90 грн) та WOG (ДП Mustang - 82,90 грн).

Головне для водіїв

На сьогодні найнижчі ціни на бензин А-95 та дизельне пальне утримує мережа "Укрнафта", де вартість літра пального суттєво нижча за середньоринкову.

Водночас мережі WOG, OKKO та SOCAR тримають ціни на скраплений газ на однаковому рівні - 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті".

Скільки коштує повний бак (50 л)

Порівняння вартості заправки 50 літрів бензину А-95 у різних мережах АЗС станом на 18 липня:

"Укрнафта": 3 770 грн

WOG: 3 945 грн

OKKO: 3 995 грн

SOCAR: 4 295 грн

Різниця при заправці повного бака між найдешевшою ("Укрнафта") та найдорожчою (SOCAR) мережею зі списку складає 525 гривень.