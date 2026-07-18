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Цены на АЗС выросли второй раз за день: сколько теперь стоит бензин и что с дизелем

18:10 18.07.2026 Сб
3 мин
Разница при заправке полного бака между некоторыми АЗС составляет 525 гривен
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС выросли второй раз за день: сколько теперь стоит бензин и что с дизелем Фото: АЗС обновили цены на топливо 18 июля (коллаж РБК-Украина)
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Сегодня, 18 июля, цены на АЗС демонстрируют динамичный рост. После утренних корректировок сети пересмотрели ценники второй раз: бензин премиум-класса в отдельных сетях уже уверенно закрепился выше отметки в 90 грн за литр.

Сколько стоит топливо сегодня на популярных АЗС и какие сети держат старые цены - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Тренд на подорожание: Сеть SOCAR повысила цены на все виды бензина на 1 грн, а "Укрнафта" увеличила стоимость бензина А-98 на 50 коп.
  • Самые выгодные цены: Самая низкая стоимость бензина и дизеля среди представленных сетей стабильно удерживает "Укрнафта".
  • Разница в стоимости: Заправка полного бака (50 л) на "Укрнафте" обойдется в 3770 грн, тогда как на SOCAR - в 4295 грн. Разница составляет 525 грн.
  • Стоимость газа: Цена на сжиженный газ в сетях WOG, OKKO и SOCAR одинакова - 41,90 грн за литр, что на 3,50 грн дороже, чем в "Укрнафте" (38,40 грн).

Цены на АЗС выросли второй раз за день: сколько теперь стоит бензин и что с дизелем

Фото: цены на АЗС 18 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 83,90 грн
  • ДТ Евро: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 91,90 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 81,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 84,90 грн
  • ДТ NANO: 81,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,40 грн (+50 коп.)
  • Бензин 95 (Energy): 78,40 грн
  • Бензин А-95: 75,40 грн
  • Бензин А-92: 71,40 грн
  • ДТ (Energy): 78,40 грн
  • ДТ: 76,40 грн
  • Газ: 38,40 грн

Где топливо подорожало?

По сравнению с предыдущими данными, некоторые сети пересмотрели свои ценники в сторону повышения:

  • SOCAR: все виды бензина (NANO 100, NANO 95 и А-95) выросли на 1 грн.
  • "Укрнафта": цена на бензин 98 (Energy) увеличилась на 50 коп.

Сравнение премиального топлива

Для тех, кто предпочитает премиальные марки:

  • Бензин 100: самое дорогое топливо предлагает SOCAR (91,90 грн), далее следует OKKO (89,90 грн) и WOG (88,90 грн).
  • Дизель (премиум): самая высокая цена в сети SOCAR (ДТ NANO Extro - 84,90 грн), за ним следуют OKKO (ДТ PULLS - 83,90 грн) и WOG (ДТ Mustang - 82,90 грн).

Главное для водителей

На сегодняшний день самые низкие цены на бензин А-95 и дизельное топливо удерживает сеть "Укрнафта", где стоимость литра горючего существенно ниже среднерыночной.

В то же время, сети WOG, OKKO и SOCAR держат цены на сжиженный газ на одинаковом уровне - 41,90 грн за литр, что на 3,50 грн дороже, чем в "Укрнафте".

Сколько стоит полный бак (50 л)

Сравнение стоимости заправки 50 литров бензина А-95 в разных сетях АЗС по состоянию на 18 июля:

  • "Укрнафта": 3 770 грн
  • WOG: 3 945 грн
  • OKKO: 3 995 грн
  • SOCAR: 4 295 грн

Разница при заправке полного бака между самой дешевой ("Укрнафта") и самой дорогой (SOCAR) сетью из списка составляет 525 гривен.

Читайте также: АЗС ожидают рост цен - до +5 грн на литре: эксперт оценил ситуацию на рынке
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