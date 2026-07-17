На АЗС очікують ріст цін - до +5 грн на літрі: експерт оцінив ситуацію на ринку

Найближчим часом в Україні очікується поступове зростання цін на АЗС. Пальне може подорожчати щонайменше на 5 гривень за літр.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив паливний експерт та директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Головне: Прогноз зростання: Найближчим часом пальне на АЗС подорожчає мінімум на 5 гривень.

Найближчим часом пальне на АЗС подорожчає мінімум на 5 гривень. Причина: Гуртова вартість закупівлі нових партій за світовими цінами вже перевищує поточні роздрібні ціни на заправках.

Гуртова вартість закупівлі нових партій за світовими цінами вже перевищує поточні роздрібні ціни на заправках. Коли чекати: Нові цінники повністю відобразяться на стелах орієнтовно за 2-3 тижні, щойно дорожче пальне доїде до України.

Нові цінники повністю відобразяться на стелах орієнтовно за 2-3 тижні, щойно дорожче пальне доїде до України. Динаміка: Подорожчання відбуватиметься плавно, першими піднімуть ціни заправки економ-сегменту.

Чому пальне на заправках буде дорожчати

Як сказав Куюн, на поточний момент на ринку склалася ситуація, коли гуртові та закупівельні ціни на дизельне пальне перевищують роздрібні ціни на заправках.

За словами експерта, пальне, яке закуповують зараз за світовими цінами, обходиться дорожче, ніж коштує на АЗС.

"Тоді як, наприклад, минулий рік чи позаминулий рік ця різниця між оптовою ціною і роздрібною складала десь 8-10, 9 гривень за літр. От відповідно це і є потенціал зростання, який може бути", - пояснив він.

На скільки подорожчає пальне на АЗС

На думку Куюна, сьогоднішня ситуація дозволяє говорити, що ціни на пальне на АЗС зростуть щонайменше на 5 гривень на літрі.

"Оці 5 гривень наразі - це вже питання вирішене. Це буде так чи інакше, тому що вже ідуть закупівлі по високих цінах, які вищі за поточні роздрібні", - наголосив він.

Нова вартість повністю відобразиться на заправках орієнтовно за 2-3 тижні, коли викуплені за високою ціною партії пального доїдуть до України.

Як змінюватимуться цінники на АЗС

Подорожчання відбуватиметься плавно і без різких шоків, оскільки світові ціни росли поступово, зазначив Куюн.

За його словами, першими переписувати цінники почали заправки економ-сегменту, які мають найменшу маржинальність і не володіють великими запасами пального. Великі мережі реагуватимуть в останню чергу завдяки наявному буферу міцності.

"Зараз ми бачимо, що підвищення світових цін триває вже два тижні (якщо не більше), а ціна на колонках не росла. Весь цей час працювали запаси. Але вони не безмежні, більше ніж на два тижні ніхто не тримає. Цей запас вже відпрацював", - додав Куюн.