Ціни на АЗС знижуються: скільки коштує бензин та дизель 1 червня

Великі українські мережі автозаправних станцій оновили цінники на пальне. Окремі оператори скоригували вартість деяких видів бензину та дизельного пального.
Головне:
Більшість популярних мереж залишили роздрібні ціни без змін, проте точкові коливання все ж є.
Мережа SOCAR знизила ціни на дизельне пальне. Звичайне ДП NANO та преміальне ДП NANO Extro подешевшали рівно на 1 гривню - до 88,99 грн/л та 91,99 грн/л відповідно.
Державна "Укрнафта" продемонструвала різноспрямовану динаміку. Бензин 95 (Energy) подорожчав на 2 гривні (до 76,90 грн/л). Водночас дизельне пальне в обох позиціях здешевшало на 1 гривню: ДП (Energy) тепер коштує 87,90 грн/л, а стандартне ДП - 85,90 грн/л.
Мережі OKKO та WOG утримали вартість усіх видів пального та автогазу на рівні минулої п'ятниці.
