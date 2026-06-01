Ціни на АЗС знижуються: скільки коштує бензин та дизель 1 червня

Головне: Бензин : Ціни на А-95 у більшості мереж стабільні, проте "Укрнафта" підвищила вартість бензину марки Energy 95 на 2 гривні (до 76,90 грн/л).

: Ціни на А-95 у більшості мереж стабільні, проте "Укрнафта" підвищила вартість бензину марки Energy 95 на 2 гривні (до 76,90 грн/л). Дизель : Пальне демонструє тренд на здешевшання - мережі SOCAR та "Укрнафта" знизили ціни на дизель (як стандартний, так і преміальний) рівно на 1 гривню за літр.

: Пальне демонструє тренд на здешевшання - мережі SOCAR та "Укрнафта" знизили ціни на дизель (як стандартний, так і преміальний) рівно на 1 гривню за літр. Автогаз: Ситуація на ринку скрапленого газу стабільна - (вартість коливається від 45,90 до 47,99 грн/л).

Що змінилося на АЗС за вихідні

Більшість популярних мереж залишили роздрібні ціни без змін, проте точкові коливання все ж є.

Мережа SOCAR знизила ціни на дизельне пальне. Звичайне ДП NANO та преміальне ДП NANO Extro подешевшали рівно на 1 гривню - до 88,99 грн/л та 91,99 грн/л відповідно.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 1 червня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" продемонструвала різноспрямовану динаміку. Бензин 95 (Energy) подорожчав на 2 гривні (до 76,90 грн/л). Водночас дизельне пальне в обох позиціях здешевшало на 1 гривню: ДП (Energy) тепер коштує 87,90 грн/л, а стандартне ДП - 85,90 грн/л.

Мережі OKKO та WOG утримали вартість усіх видів пального та автогазу на рівні минулої п'ятниці.

Деталізація цін на АЗС 1 червня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Євро: 79,90 грн

ДП Pulls: 91,90 грн

ДП Євро: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Євро: 79,90 грн

ДП Mustang: 91,90 грн

ДП Євро-5: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн

Бензин А-95: 79,99 грн

ДП NANO Extro: 91,99 грн

ДП NANO: 88,99 грн

Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"