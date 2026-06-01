Цены на АЗС снижаются: сколько стоит бензин и дизель 1 июня

Крупные украинские сети автозаправочных станций обновили ценники на топливо. Отдельные операторы скорректировали стоимость некоторых видов бензина и дизельного топлива.
РБК-Украина рассказывает в материале, сколько стоит топливо на АЗС в Украине в понедельник, 1 июня.
Главное:
Большинство популярных сетей оставили розничные цены без изменений, однако точечные колебания все же есть.
Сеть SOCAR снизила цены на дизельное топливо. Обычное ДТ NANO и премиальное ДТ NANO Extro подешевели ровно на 1 гривну - до 88,99 грн/л и 91,99 грн/л соответственно.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 июня (инфографика РБК-Украина)
Государственная "Укрнафта" продемонстрировала разнонаправленную динамику. Бензин 95 (Energy) подорожал на 2 гривны (до 76,90 грн/л). В то же время дизельное топливо в обеих позициях подешевело на 1 гривну: ДТ (Energy) теперь стоит 87,90 грн/л, а стандартное ДТ - 85,90 грн/л.
Сети OKKO и WOG удержали стоимость всех видов топлива и автогаза на уровне прошлой пятницы.
