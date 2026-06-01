Цены на АЗС снижаются: сколько стоит бензин и дизель 1 июня

Главное: Бензин : Цены на А-95 в большинстве сетей стабильны, однако "Укрнафта" повысила стоимость бензина марки Energy 95 на 2 гривны (до 76,90 грн/л).

Что изменилось на АЗС за выходные

Большинство популярных сетей оставили розничные цены без изменений, однако точечные колебания все же есть.

Сеть SOCAR снизила цены на дизельное топливо. Обычное ДТ NANO и премиальное ДТ NANO Extro подешевели ровно на 1 гривну - до 88,99 грн/л и 91,99 грн/л соответственно.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" продемонстрировала разнонаправленную динамику. Бензин 95 (Energy) подорожал на 2 гривны (до 76,90 грн/л). В то же время дизельное топливо в обеих позициях подешевело на 1 гривну: ДТ (Energy) теперь стоит 87,90 грн/л, а стандартное ДТ - 85,90 грн/л.

Сети OKKO и WOG удержали стоимость всех видов топлива и автогаза на уровне прошлой пятницы.

Детализация цен на АЗС 1 июня, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Евро: 79,90 грн

ДТ Pulls: 91,90 грн

ДТ Евро: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Евро: 79,90 грн

ДТ Mustang: 91,90 грн

ДТ Евро-5: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн.

Бензин А-95: 79,99 грн

ДТ NANO Extro: 91,99 грн.

ДТ NANO: 88,99 грн.

Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"