Ціни на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та газ 3 червня

Українські заправки визначилися з вартістю пального на перші дні літа. Ситуація на ринку змушує водіїв уважніше обирати мережу для заправки.
Скільки коштує заправити авто на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" у середу, 3 червня - детально в матеріалі РБК-Україна.
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Станом на середу, 3 червня, найбільші мережі АЗС вирішили зберегти цінники, які тримаються без змін уже третю добу поспіль. Проте різниця в вартості між різними брендами залишається суттєвою.
У преміум-сегменті ринку спостерігається абсолютна синхронність. Мережі OKKO та WOG встановили ідентичні ціни на всі позиції.
За літр преміального 100-го бензину водіям доведеться викласти 89,90 гривні. Фірмовий А-95 (Pulls 95 та Mustang) обійдеться у 82,90 гривні, тоді як звичайний А-95 Євро коштує 79,90 гривні.
Ситуація з дизельним пальним тут також однакова: покращений дизель продають по 91,90 гривні, стандартний - по 88,90 гривні. Автомобільний газ на цих станціях коштує 47,90 гривні.
Мережа SOCAR традиційно тримає позиції трохи вище за конкурентів, округляючи ціни на дев'ятки. Так, бензин NANO 100 коштує 89,99 гривні, а NANO 95 продають по 83,99 гривні. За літр стандартного А-95 просять 79,99 гривні. Преміальне дизельне пальне NANO Extro вартує 91,99 гривні, звичайне ДП NANO - 88,99 гривні, а за автогаз доведеться заплатити 47,99 гривні за літр.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 червня (інфографіка РБК-Україна)
Натомість на станціях "Укрнафти" цінова політика помітно лояльніша до гаманців водіїв. Тут навіть бензин А-98 Energy коштує 82,90 гривні, що дорівнює вартості звичайного п'ятого на брендових АЗС.
Бензин 95 Energy на державній АЗС можна придбати за 76,90 гривні, а стандартний А-95 - за 74,90 гривні. Для власників авто на "другому" бензині літр А-92 обійдеться у 69,90 гривні. Дизель класу Energy коштує 87,90 гривні, звичайне ДП - 85,90 гривні, а автомобільний газ тут є найдешевшим серед перелічених мереж - 45,90 гривні.
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