Ціни на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та газ 3 червня

Головне Бензин : цінники на найпопулярніший А-95 стартують від 74,90 грн на "Укрнафті", тоді як на OKKO та WOG - 79,90 грн, а на SOCAR - 79,99 грн.

: цінники на найпопулярніший А-95 стартують від 74,90 грн на "Укрнафті", тоді як на OKKO та WOG - 79,90 грн, а на SOCAR - 79,99 грн. Дизель : вартість звичайного ДП на ринку коливається в межах 85,90-88,99 грн/л.

: вартість звичайного ДП на ринку коливається в межах 85,90-88,99 грн/л. Автогаз: Найдешевше заправитися можна на "Укрнафті" за 45,90 грн, тоді як на станціях OKKO та WOG ціна становить 47,90 грн, а на SOCAR - 47,99 грн.

Що відбувається з цінами на АЗС

Станом на середу, 3 червня, найбільші мережі АЗС вирішили зберегти цінники, які тримаються без змін уже третю добу поспіль. Проте різниця в вартості між різними брендами залишається суттєвою.

У преміум-сегменті ринку спостерігається абсолютна синхронність. Мережі OKKO та WOG встановили ідентичні ціни на всі позиції.

За літр преміального 100-го бензину водіям доведеться викласти 89,90 гривні. Фірмовий А-95 (Pulls 95 та Mustang) обійдеться у 82,90 гривні, тоді як звичайний А-95 Євро коштує 79,90 гривні.

Ситуація з дизельним пальним тут також однакова: покращений дизель продають по 91,90 гривні, стандартний - по 88,90 гривні. Автомобільний газ на цих станціях коштує 47,90 гривні.

Мережа SOCAR традиційно тримає позиції трохи вище за конкурентів, округляючи ціни на дев'ятки. Так, бензин NANO 100 коштує 89,99 гривні, а NANO 95 продають по 83,99 гривні. За літр стандартного А-95 просять 79,99 гривні. Преміальне дизельне пальне NANO Extro вартує 91,99 гривні, звичайне ДП NANO - 88,99 гривні, а за автогаз доведеться заплатити 47,99 гривні за літр.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 червня (інфографіка РБК-Україна)

Натомість на станціях "Укрнафти" цінова політика помітно лояльніша до гаманців водіїв. Тут навіть бензин А-98 Energy коштує 82,90 гривні, що дорівнює вартості звичайного п'ятого на брендових АЗС.

Бензин 95 Energy на державній АЗС можна придбати за 76,90 гривні, а стандартний А-95 - за 74,90 гривні. Для власників авто на "другому" бензині літр А-92 обійдеться у 69,90 гривні. Дизель класу Energy коштує 87,90 гривні, звичайне ДП - 85,90 гривні, а автомобільний газ тут є найдешевшим серед перелічених мереж - 45,90 гривні.

Деталізація цін на АЗС 3 червня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Євро: 79,90 грн

ДП Pulls: 91,90 грн

ДП Євро: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Євро: 79,90 грн

ДП Mustang: 91,90 грн

ДП Євро-5: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн

Бензин А-95: 79,99 грн

ДП NANO Extro: 91,99 грн

ДП NANO: 88,99 грн

Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"