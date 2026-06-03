Цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и газ 3 июня

Главное Бензин : ценники на самый популярный А-95 стартуют от 74,90 грн на "Укрнафте", тогда как на OKKO и WOG - 79,90 грн, а на SOCAR - 79,99 грн.

: ценники на самый популярный А-95 стартуют от 74,90 грн на "Укрнафте", тогда как на OKKO и WOG - 79,90 грн, а на SOCAR - 79,99 грн. Дизель : стоимость обычного ДТ на рынке колеблется в пределах 85,90-88,99 грн/л.

: стоимость обычного ДТ на рынке колеблется в пределах 85,90-88,99 грн/л. Автогаз: Дешевле всего заправиться можно на "Укрнафте" за 45,90 грн, тогда как на станциях OKKO и WOG цена составляет 47,90 грн, а на SOCAR - 47,99 грн.

Что происходит с ценами на АЗС

По состоянию на среду, 3 июня, крупнейшие сети АЗС решили сохранить ценники, которые держатся без изменений уже третьи сутки подряд. Однако разница в стоимости между различными брендами остается существенной.

В премиум-сегменте рынка наблюдается абсолютная синхронность. Сети OKKO и WOG установили идентичные цены на все позиции.

За литр премиального 100-го бензина водителям придется выложить 89,90 гривны. Фирменный А-95 (Pulls 95 и Mustang) обойдется в 82,90 гривны, тогда как обычный А-95 Евро стоит 79,90 гривны.

Ситуация с дизельным топливом здесь также одинакова: улучшенный дизель продают по 91,90 гривны, стандартный - по 88,90 гривны. Автомобильный газ на этих станциях стоит 47,90 гривны.

Сеть SOCAR традиционно держит позиции чуть выше конкурентов, округляя цены на девятки. Так, бензин NANO 100 стоит 89,99 гривны, а NANO 95 продают по 83,99 гривны. За литр стандартного А-95 просят 79,99 гривны. Премиальное дизельное топливо NANO Extro стоит 91,99 гривны, обычное ДТ NANO - 88,99 гривны, а за автогаз придется заплатить 47,99 гривны за литр.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 июня (инфографика РБК-Украина)

Зато на станциях "Укрнафты" ценовая политика заметно лояльнее к кошелькам водителей. Здесь даже бензин А-98 Energy стоит 82,90 гривны, что равно стоимости обычного пятого на брендовых АЗС.

Бензин 95 Energy на государственной АЗС можно приобрести за 76,90 гривны, а стандартный А-95 - за 74,90 гривны. Для владельцев авто на "втором" бензине литр А-92 обойдется в 69,90 гривны. Дизель класса Energy стоит 87,90 гривны, обычное ДТ - 85,90 гривны, а автомобильный газ здесь является самым дешевым среди перечисленных сетей - 45,90 гривны.

Детализация цен на АЗС 3 июня, среда

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Евро: 79,90 грн

ДТ Pulls: 91,90 грн

ДТ Евро: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Евро: 79,90 грн

ДТ Mustang: 91,90 грн

ДТ Евро-5: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн.

Бензин А-95: 79,99 грн

ДТ NANO Extro: 91,99 грн.

ДТ NANO: 88,99 грн.

Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"