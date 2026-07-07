Ціни на АЗС: скільки коштує бензин, дизель і газ 7 липня

В українських мережах автозаправних станцій оприлюднили свіжі цінники на пальне станом на 7 липня. Порівняно з попереднім днем, великі гравці ринку утримали вартість усіх видів палива на колишньому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг мереж АЗС.
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Аналіз даних брендів OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" свідчить про повну стабільність на ринку - жодна з позицій не змінилася в ціні за останню добу.
Найдорожче преміальні марки "сотого" бензину традиційно пропонують OKKO, WOG та SOCAR - по 88,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 7 липня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевші пропозиції на стандартний А-95 та дизель залишаються в державній мережі "Укрнафта".
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"Укрнафта"