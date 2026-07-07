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Ціни на АЗС: скільки коштує бензин, дизель і газ 7 липня

10:16 07.07.2026 Вт
2 хв
Де знайти найдешевше пальне?
aimg Марія Кучерявець
Фото: мережі АЗС показали ціни (інфографіка РБК-Україна)

В українських мережах автозаправних станцій оприлюднили свіжі цінники на пальне станом на 7 липня. Порівняно з попереднім днем, великі гравці ринку утримали вартість усіх видів палива на колишньому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг мереж АЗС.

Головне:

  • Бензин: Ціни тримають повну стабільність - стандартний А-95 на OKKO, WOG та SOCAR коштує 78,90 грн/л, тоді як "Укрнафта" пропонує найдешевший варіант за 73,90 грн/л.
  • Дизель: Вартість не змінилася порівняно з учорашнім днем - цінники стартують від 76,90 грн/л ("Укрнафта") до 82,90-83,90 грн/л у приватних мережах.
  • Газ: Цінники зафіксувалися на колишніх позначках - OKKO, WOG та SOCAR продають автомобільний газ по 41,90 грн/л, а в "Укрнафті" ціна залишається на рівні 38,40 грн/л.

Яка ситуація на автозаправках сьогодні

Аналіз даних брендів OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" свідчить про повну стабільність на ринку - жодна з позицій не змінилася в ціні за останню добу.

Найдорожче преміальні марки "сотого" бензину традиційно пропонують OKKO, WOG та SOCAR - по 88,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 7 липня (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевші пропозиції на стандартний А-95 та дизель залишаються в державній мережі "Укрнафта".

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Деталізація цін на АЗС 7 липня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 82,90 грн
  • ДП Євро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 76,90 грн
  • ДП: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн
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