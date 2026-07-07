Цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и газ 7 июля

В украинских сетях автозаправочных станций обнародовали свежие ценники на горючее на 7 июля. По сравнению с предыдущим днем крупные игроки рынка удержали стоимость всех видов топлива на прежнем уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг сетей АЗС.
Главное:
Анализ данных брендов OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" свидетельствует о полной стабильности на рынке - ни одна из позиций не изменилась в цене за последние сутки.
Дороже всего премиальные марки "сотого" бензина традиционно предлагают OKKO, WOG и SOCAR - по 88,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 июля (инфографика РБК-Украина)
Дешевые предложения на стандартный А-95 и дизель остаются в государственной сети "Укрнафта".
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