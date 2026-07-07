Цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и газ 7 июля

Главное: Бензин : Цены держат полную стабильность - стандартный А-95 на OKKO, WOG и SOCAR стоит 78,90 грн/л, тогда как "Укрнафта" предлагает самый дешевый вариант за 73,90 грн/л.

: Цены держат полную стабильность - стандартный А-95 на OKKO, WOG и SOCAR стоит 78,90 грн/л, тогда как "Укрнафта" предлагает самый дешевый вариант за 73,90 грн/л. Дизель : Стоимость не изменилась по сравнению со вчерашним днем - ценники стартуют от 76,90 грн/л ("Укрнафта") до 82,90-83,90 грн/л в частных сетях.

: Стоимость не изменилась по сравнению со вчерашним днем - ценники стартуют от 76,90 грн/л ("Укрнафта") до 82,90-83,90 грн/л в частных сетях. Газ: Ценники зафиксировались на прежних отметках - OKKO, WOG и SOCAR продают автомобильный газ по 41,90 грн/л, а в "Укрнафты" цена остается на уровне 38,40 грн/л.

Какая ситуация на автозаправках сегодня

Анализ данных брендов OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" свидетельствует о полной стабильности на рынке - ни одна из позиций не изменилась в цене за последние сутки.

Дороже всего премиальные марки "сотого" бензина традиционно предлагают OKKO, WOG и SOCAR - по 88,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 июля (инфографика РБК-Украина)

Дешевые предложения на стандартный А-95 и дизель остаются в государственной сети "Укрнафта".

Детализация цен на АЗС 7 июля, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"