Ціни на АЗС після стрибка: скільки коштують бензин, дизель та газ 27 липня

Популярні українські АЗС стабілізували цінники після недільного стрибка вартості дизельного пального. Також мережі оприлюднили вартість бензину й автогазу.
Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" 27 липня - детальніше у матеріалі РБК-Україна.
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Згідно з моніторингом ринку, у понеділок, 27 липня, цінники на українських автозаправних станціях залишилися без змін порівняно з попереднім днем.
Напередодні мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" підвищили вартість дизельного пального на 1-2,1 грн за літр. Найнижчі ціни традиційно серед великих мереж утримує "Укрнафта", де бензин А-95 коштує 79,90 грн/л, а дизель - 85,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 27 липня (інфографіка РБК-Україна)
Приватний сегмент (OKKO, WOG, SOCAR) пропонує стандартний А-95 у межах 82,90-85,40 грн/л, а дизель - від 89,50 до 90,90 грн/л.
Вартість автогазу залишається фіксованою: 41,90 грн/л у приватних мережах та 39,90 грн/л на заправках "Укрнафти".
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