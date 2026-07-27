Цены на АЗС после скачка: сколько стоят бензин, дизель и газ 27 июля

Популярные украинские АЗС стабилизировали ценники после воскресного скачка стоимости дизельного горючего. Также сети обнародовали стоимость бензина и автогаза.
Сколько стоит горючее на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" 27 июля - подробнее в материале РБК-Украина.
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Согласно мониторингу рынка, в понедельник, 27 июля, ценники на украинских автозаправочных станциях остались без изменений по сравнению с предыдущим днем.
В преддверии сети OKKO, WOG и "Укрнафта" повысили стоимость дизельного горючего на 1-2,1 грн за литр. Самые низкие цены традиционно среди крупных сетей удерживает "Укрнафта", где бензин А-95 стоит 79,90 грн/л, а дизель - 85,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 июля (инфографика РБК-Украина)
Частный сегмент (OKKO, WOG, SOCAR) предлагает стандартный А-95 в пределах 82,90-85,40 грн/л, а дизель - от 89,50 до 90,90 грн/л.
Стоимость автогаза остается фиксированной: 41,90 грн/л в приватных сетях и 39,90 грн/л на заправках "Укрнафты".
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