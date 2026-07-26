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Долари чи гривневі депозити: чого чекати від курсу у серпні та де краще тримати заощадження

07:30 26.07.2026 Нд
2 хв
Чи будуть валютні стрибки в останній місяць літа?
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долари чи гривневі депозити: чого чекати від курсу у серпні та де краще тримати заощадження Фото: що буде з курсом валют у серпні (колаж РБК-Україна)
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У серпні ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно прогнозованою. За базовим сценарієм курс долара триматиметься в межах 44,5-45,5 грн, а євро - 51-52,5 грн.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий.

Головне:

  • Прогноз курсу на серпень: Долар очікується в межах 44,5-45,5 грн, євро - 51-52,5 грн. Передумов для тривалого курсового "ривка" наразі немає.
  • Стабілізаційні чинники: НБУ згладжуватиме коливання на міжбанку інтервенціями, спираючись на міжнародні резерви (які перевищують 51 млрд доларів), а надходження міжнародної допомоги підтримає бюджет.
  • Гривневі депозити проти валюти: Ставки за гривневими вкладами становлять 13-14,5% річних (максимальні - до 17-17,5%), що перевищує річну інфляцію у червні (7,2%). Це робить депозити вигіднішими за пасивне зберігання готівкової валюти, поки курс нижчий за 47 грн, а інфляція - нижча за 13%.

Що впливатиме на ринок у серпні

"За базового сценарію курс долара перебуватиме в межах 44,5-45,5 грн, а євро - 51-52,5 грн. Вихід за ці коридори можливий лише під впливом вагомих зовнішніх або внутрішніх подій, однак наразі передумов для тривалого курсового "ривка" немає", - пояснює банкір.

Потенційні "тригери": Перебіг війни, інтенсивність обстрілів, обсяги імпорту пального та енергообладнання, світові ціни на нафту, курс євро до долара на світових ринках, а також психологія громадян під час безпекових загострень.

Поведінка громадян: Під час обстрілів частина українців купує готівкову валюту не через очікування девальвації, а як психологічний "резерв" на випадок непередбачуваних обставин. Проте економічної доцільності купувати валюту за будь-якого курсу немає, якщо різниця купівлі-продажу та стабільна гривня зменшують результат.

Як краще розподілити заощадження

Раціональний підхід - не обирати лише один інструмент, а розділяти кошти:

  • Валюта: Для витрат у валюті або як ліквідний резерв на найближчий час.
  • Гривневий депозит: Для коштів, які не плануються до використання протягом кількох місяців, щоб отримувати реальний дохід вище інфляції.
  • Поточний рахунок або короткий вклад: Для певної частини ліквідних заощаджень.

Головна рекомендація - не приймати рішення під впливом короткочасних емоцій чи тривожних новин.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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