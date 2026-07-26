Долари чи гривневі депозити: чого чекати від курсу у серпні та де краще тримати заощадження

У серпні ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно прогнозованою. За базовим сценарієм курс долара триматиметься в межах 44,5-45,5 грн, а євро - 51-52,5 грн.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий .

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Прогноз курсу на серпень: Долар очікується в межах 44,5-45,5 грн, євро - 51-52,5 грн. Передумов для тривалого курсового "ривка" наразі немає.

Долар очікується в межах 44,5-45,5 грн, євро - 51-52,5 грн. Передумов для тривалого курсового "ривка" наразі немає. Стабілізаційні чинники: НБУ згладжуватиме коливання на міжбанку інтервенціями, спираючись на міжнародні резерви (які перевищують 51 млрд доларів), а надходження міжнародної допомоги підтримає бюджет.

НБУ згладжуватиме коливання на міжбанку інтервенціями, спираючись на міжнародні резерви (які перевищують 51 млрд доларів), а надходження міжнародної допомоги підтримає бюджет. Гривневі депозити проти валюти: Ставки за гривневими вкладами становлять 13-14,5% річних (максимальні - до 17-17,5%), що перевищує річну інфляцію у червні (7,2%). Це робить депозити вигіднішими за пасивне зберігання готівкової валюти, поки курс нижчий за 47 грн, а інфляція - нижча за 13%.

Що впливатиме на ринок у серпні

"За базового сценарію курс долара перебуватиме в межах 44,5-45,5 грн, а євро - 51-52,5 грн. Вихід за ці коридори можливий лише під впливом вагомих зовнішніх або внутрішніх подій, однак наразі передумов для тривалого курсового "ривка" немає", - пояснює банкір.

Потенційні "тригери": Перебіг війни, інтенсивність обстрілів, обсяги імпорту пального та енергообладнання, світові ціни на нафту, курс євро до долара на світових ринках, а також психологія громадян під час безпекових загострень.

Поведінка громадян: Під час обстрілів частина українців купує готівкову валюту не через очікування девальвації, а як психологічний "резерв" на випадок непередбачуваних обставин. Проте економічної доцільності купувати валюту за будь-якого курсу немає, якщо різниця купівлі-продажу та стабільна гривня зменшують результат.

Як краще розподілити заощадження

Раціональний підхід - не обирати лише один інструмент, а розділяти кошти:

Валюта: Для витрат у валюті або як ліквідний резерв на найближчий час.

Для витрат у валюті або як ліквідний резерв на найближчий час. Гривневий депозит: Для коштів, які не плануються до використання протягом кількох місяців, щоб отримувати реальний дохід вище інфляції.

Для коштів, які не плануються до використання протягом кількох місяців, щоб отримувати реальний дохід вище інфляції. Поточний рахунок або короткий вклад: Для певної частини ліквідних заощаджень.

Головна рекомендація - не приймати рішення під впливом короткочасних емоцій чи тривожних новин.