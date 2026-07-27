Ціни на АЗС після стрибка: скільки коштують бензин, дизель та газ 27 липня
Популярні українські АЗС стабілізували цінники після недільного стрибка вартості дизельного пального. Також мережі оприлюднили вартість бензину й автогазу.
Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" 27 липня - детальніше у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Бензин: утримує стабільні ціни - від 77,90 грн за А-92 в "Укрнафті" до 85,40 грн за А-95 у SOCAR.
- Дизель: завмер після недільного зростання на 1–2,1 грн - від 85,90 грн ("Укрнафта") до 90,90 грн (SOCAR).
- Газ: без жодних змін - 39,90 грн в "Укрнафті" та 41,90 грн у решти мереж (OKKO, WOG, SOCAR).
Ситуація з цінами на АЗС
Згідно з моніторингом ринку, у понеділок, 27 липня, цінники на українських автозаправних станціях залишилися без змін порівняно з попереднім днем.
Напередодні мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" підвищили вартість дизельного пального на 1-2,1 грн за літр. Найнижчі ціни традиційно серед великих мереж утримує "Укрнафта", де бензин А-95 коштує 79,90 грн/л, а дизель - 85,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 27 липня (інфографіка РБК-Україна)
Приватний сегмент (OKKO, WOG, SOCAR) пропонує стандартний А-95 у межах 82,90-85,40 грн/л, а дизель - від 89,50 до 90,90 грн/л.
Вартість автогазу залишається фіксованою: 41,90 грн/л у приватних мережах та 39,90 грн/л на заправках "Укрнафти".
Деталізація цін на АЗС 27 липня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн
- ДП Mustang: 92,50 грн
- ДП Євро-5: 89,50 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 93,90 грн
- ДП NANO: 90,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 87,90 грн
- ДП: 85,90 грн
- Газ: 39,90 грн