Ціни на АЗС після стрибка: скільки коштують бензин, дизель та газ 27 липня

Популярні українські АЗС стабілізували цінники після недільного стрибка вартості дизельного пального. Також мережі оприлюднили вартість бензину й автогазу.

Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" 27 липня - детальніше у матеріалі РБК-Україна .

Головне: Бензин : утримує стабільні ціни - від 77,90 грн за А-92 в "Укрнафті" до 85,40 грн за А-95 у SOCAR.

: утримує стабільні ціни - від 77,90 грн за А-92 в "Укрнафті" до 85,40 грн за А-95 у SOCAR. Дизель : завмер після недільного зростання на 1–2,1 грн - від 85,90 грн ("Укрнафта") до 90,90 грн (SOCAR).

: завмер після недільного зростання на 1–2,1 грн - від 85,90 грн ("Укрнафта") до 90,90 грн (SOCAR). Газ: без жодних змін - 39,90 грн в "Укрнафті" та 41,90 грн у решти мереж (OKKO, WOG, SOCAR).

Ситуація з цінами на АЗС

Згідно з моніторингом ринку, у понеділок, 27 липня, цінники на українських автозаправних станціях залишилися без змін порівняно з попереднім днем.

Напередодні мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" підвищили вартість дизельного пального на 1-2,1 грн за літр. Найнижчі ціни традиційно серед великих мереж утримує "Укрнафта", де бензин А-95 коштує 79,90 грн/л, а дизель - 85,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 27 липня (інфографіка РБК-Україна)

Приватний сегмент (OKKO, WOG, SOCAR) пропонує стандартний А-95 у межах 82,90-85,40 грн/л, а дизель - від 89,50 до 90,90 грн/л.

Вартість автогазу залишається фіксованою: 41,90 грн/л у приватних мережах та 39,90 грн/л на заправках "Укрнафти".

Деталізація цін на АЗС 27 липня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 92,50 грн

ДП Євро-5: 89,50 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 93,90 грн

ДП NANO: 90,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"