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Цены на АЗС после скачка: сколько стоят бензин, дизель и газ 27 июля

09:40 27.07.2026 Пн
2 мин
Сегодня АЗС подняли цены на дизель, а что рынок предлагает сегодня?
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС после скачка: сколько стоят бензин, дизель и газ 27 июля Фото: Цены на топливо стабилизировались после скачка в выходные (инфографика РБК-Украина)
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Популярные украинские АЗС стабилизировали ценники после воскресного скачка стоимости дизельного горючего. Также сети обнародовали стоимость бензина и автогаза.

Сколько стоит горючее на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" 27 июля - подробнее в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: удерживает стабильные цены - от 77,90 грн за А-92 в "Укрнафте" до 85,40 грн за А-95 у SOCAR.
  • Дизель: замер после воскресного роста на 1-2,1 грн - от 85,90 грн ("Укрнафта") до 90,90 грн (SOCAR).
  • Газ: без изменений - 39,90 грн в "Укрнафте" и 41,90 грн в остальных сетях (OKKO, WOG, SOCAR).

Ситуация с ценами на АЗС

Согласно мониторингу рынка, в понедельник, 27 июля, ценники на украинских автозаправочных станциях остались без изменений по сравнению с предыдущим днем.

В преддверии сети OKKO, WOG и "Укрнафта" повысили стоимость дизельного горючего на 1-2,1 грн за литр. Самые низкие цены традиционно среди крупных сетей удерживает "Укрнафта", где бензин А-95 стоит 79,90 грн/л, а дизель - 85,90 грн/л.

Цены на АЗС после скачка: сколько стоят бензин, дизель и газ 27 июля

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 июля (инфографика РБК-Украина)

Частный сегмент (OKKO, WOG, SOCAR) предлагает стандартный А-95 в пределах 82,90-85,40 грн/л, а дизель - от 89,50 до 90,90 грн/л.

Стоимость автогаза остается фиксированной: 41,90 грн/л в приватных сетях и 39,90 грн/л на заправках "Укрнафты".

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Детализация цен на АЗС 27 июля, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 92,50 грн
  • ДТ Евро-5: 89,50 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 93,90 грн
  • ДТ NANO: 90,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 87,90 грн
  • ДТ: 85,90 грн
  • Газ: 39,90 грн
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