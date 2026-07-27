Цены на АЗС после скачка: сколько стоят бензин, дизель и газ 27 июля
Популярные украинские АЗС стабилизировали ценники после воскресного скачка стоимости дизельного горючего. Также сети обнародовали стоимость бензина и автогаза.
Сколько стоит горючее на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" 27 июля - подробнее в материале РБК-Украина.
Главное:
- Бензин: удерживает стабильные цены - от 77,90 грн за А-92 в "Укрнафте" до 85,40 грн за А-95 у SOCAR.
- Дизель: замер после воскресного роста на 1-2,1 грн - от 85,90 грн ("Укрнафта") до 90,90 грн (SOCAR).
- Газ: без изменений - 39,90 грн в "Укрнафте" и 41,90 грн в остальных сетях (OKKO, WOG, SOCAR).
Ситуация с ценами на АЗС
Согласно мониторингу рынка, в понедельник, 27 июля, ценники на украинских автозаправочных станциях остались без изменений по сравнению с предыдущим днем.
В преддверии сети OKKO, WOG и "Укрнафта" повысили стоимость дизельного горючего на 1-2,1 грн за литр. Самые низкие цены традиционно среди крупных сетей удерживает "Укрнафта", где бензин А-95 стоит 79,90 грн/л, а дизель - 85,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 июля (инфографика РБК-Украина)
Частный сегмент (OKKO, WOG, SOCAR) предлагает стандартный А-95 в пределах 82,90-85,40 грн/л, а дизель - от 89,50 до 90,90 грн/л.
Стоимость автогаза остается фиксированной: 41,90 грн/л в приватных сетях и 39,90 грн/л на заправках "Укрнафты".
Детализация цен на АЗС 27 июля, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 83,50 грн
- ДТ Mustang: 92,50 грн
- ДТ Евро-5: 89,50 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 93,90 грн
- ДТ NANO: 90,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 87,90 грн
- ДТ: 85,90 грн
- Газ: 39,90 грн