Цены на АЗС после скачка: сколько стоят бензин, дизель и газ 27 июля

Популярные украинские АЗС стабилизировали ценники после воскресного скачка стоимости дизельного горючего. Также сети обнародовали стоимость бензина и автогаза.

Сколько стоит горючее на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" 27 июля - подробнее в материале РБК-Украина .

Главное: Бензин : удерживает стабильные цены - от 77,90 грн за А-92 в "Укрнафте" до 85,40 грн за А-95 у SOCAR.

: удерживает стабильные цены - от 77,90 грн за А-92 в "Укрнафте" до 85,40 грн за А-95 у SOCAR. Дизель : замер после воскресного роста на 1-2,1 грн - от 85,90 грн ("Укрнафта") до 90,90 грн (SOCAR).

: замер после воскресного роста на 1-2,1 грн - от 85,90 грн ("Укрнафта") до 90,90 грн (SOCAR). Газ: без изменений - 39,90 грн в "Укрнафте" и 41,90 грн в остальных сетях (OKKO, WOG, SOCAR).

Ситуация с ценами на АЗС

Согласно мониторингу рынка, в понедельник, 27 июля, ценники на украинских автозаправочных станциях остались без изменений по сравнению с предыдущим днем.

В преддверии сети OKKO, WOG и "Укрнафта" повысили стоимость дизельного горючего на 1-2,1 грн за литр. Самые низкие цены традиционно среди крупных сетей удерживает "Укрнафта", где бензин А-95 стоит 79,90 грн/л, а дизель - 85,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 июля (инфографика РБК-Украина)

Частный сегмент (OKKO, WOG, SOCAR) предлагает стандартный А-95 в пределах 82,90-85,40 грн/л, а дизель - от 89,50 до 90,90 грн/л.

Стоимость автогаза остается фиксированной: 41,90 грн/л в приватных сетях и 39,90 грн/л на заправках "Укрнафты".

Детализация цен на АЗС 27 июля, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 92,50 грн

ДТ Евро-5: 89,50 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 93,90 грн

ДТ NANO: 90,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"