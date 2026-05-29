Ціни на АЗС пішли вниз: де подешевшало пальне 29 травня

08:10 29.05.2026 Пт
2 хв
Дизель за добу скинув одразу 1 грн за літр, але не на всіх заправках
Марія Кучерявець
Фото: OKKO та WOG переглянули свої цінники (Getty Images)

Деякі великі українські мережі автозаправних станцій знизили вартість пального. Мова йде про дизель.

РБК-Україна розповідає, на яких АЗС вартість ДП пішла вниз та наводить свіжі цінники станом на п'ятницю, 29 травня.

Головне:

  • Бензин: Ціни на всі марки в усіх мережах залишилися абсолютно незмінними порівняно з попереднім днем.
  • Дизель: Подешевшав на 1 гривню за літр у мережах OKKO та WOG (як стандартний, так і преміальний).
  • Автогаз: зберіг стабільність по всьому ринку - жодна з чотирьох мереж АЗС не змінювала цінники на скраплений газ.

Що змінилося на АЗС за добу

Зміни на ринку пального зафіксовані лише в сегменті дизеля двох операторів.

На АЗС OKKO та WOG преміальний дизель (ДП Pulls та ДП Mustang) подешевшав з 92,90 грн до 91,90 грн, а стандартний євродизель - з 89,90 грн до 88,90 грн. Усі інші позиції цих компаній не змінилися.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 29 травня (інфографіка РБК-Україна)

На рівні попереднього дня тримають цінники SOCAR, де вартість пального залишається дорожчою. ДП NANO Extro - 92,99 грн, ДП NANO - 89,99 грн.

Без змін залишилися і цінники і в державній "Укрнафті", яка традиційно має найнижчі пропозиції. Стандартний дизель по 86,90 грн, а преміальний -

Деталізація цін на АЗС 29 травня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 91,90 грн
  • ДП Євро: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 91,90 грн
  • ДП Євро-5: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
